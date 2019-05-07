День Победы – 2019 в Ярославле: программа праздника

На 9 Мая ярославцев ждет насыщенная праздничная программа.

ПАРАД

С 10 до 11 часов на Советской площади пройдет традиционный парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.. По главной площади города торжественно прошествуют части Ярославского гарнизона – личный состав и техника.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С УЧАСТИЕМ Т-34

После парада с 11 до 12 часов здесь же, перед зданием регионального правительства, развернется театрализованное представление «Мой маршал». Зрители увидят красочное действо в пяти частях, рассказывающее о великих вехах отечественной истории. Концепция представления связана с историческими памятными датами, отмечаемыми в 2019 году - 125-летием со дня рождения Маршала Советского Союза Федора Толбухина, 75-летием освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 5-летием присоединения Крыма. В представлении примут участие более тысячи человек. Для ярославцев и гостей города сыграет сводный коллектив музыкантов Ярославского муниципального духового оркестра и детского духового оркестра центра детей и юношества. Выступят детские танцевальные коллективы, студентов колледжа культуры, юные воспитанники Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, кадетских классов школ города. Отдельной историей в праздничной композиции будет представлен эпизод, прославляющий подвиг нашего великого земляка – маршала Федора Толбухина как освободителя Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и Венгрии. На площади будет исполнен масштабный народный танец-попурри в национальных костюмах освобожденных стран Европы. Также состоится премьера песни «Мой маршал», посвященной Федору Толбухину. Завершится представление флешмобом молодежи и студентов и парадом всех участников программы под бессмертную песню «День Победы». В торжествах будет задействована легендарная боевая машина – танк Т-34.

ШЕСТВИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

В День Победы опять пройдет акция «Бессмертный полк». Участники с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны пройдут торжественной колонной от памятника Некрасову по Волжской набережной и Советской площади до Вечного огня. Построение начнется в 11 часов. А начало шествия – в 12 часов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

В День победы в Ярославле пройдет сразу несколько концертов. С 12 до 16.30 на стадионе «Спартаковец» пройдет праздничный концерт «Победный май». На Советской площади с 14 до 18 часов запланирована танцевальная программа «Майский вальс», а с 18 до 22 часов там же пройдет киноконцерт. В 21 час на Которосльной набережной в районе центрального пляжа откроется танцплощадка «Рио Рита». Здесь будет звучать живая музыка в исполнении ярославского муниципального духового оркестра. Потанцевать под военные молоди можно будет до 22 часов. Свои праздничные площадки развернутся у музея боевой славы, у планетария, на Первомайском бульваре и т.д.

САЛЮТ

В 22 часа над Ярославлем прозвучит праздничный салют. Фейерверк устроят в районе центрального пляжа, но увидеть его можно будет из разных точек в центральной части города.

КСТАТИ

День Победы в районах Ярославля

Свои праздничные мероприятия пройдут и в каждом районе города.

Дзержинский район: в 12 часов – программа в парке 30-летия Победы;

Заволжский район: в 9.30 – митинг у памятника Воину-освободителю в микрорайоне Резинотехника, в 12 часов – программа перед ДК «Энергетик»;

Красноперекопский район: в 12 часов – программа в Рабочем саду, в 16 часов – в парке «Нефтяник»

Ленинский район: в 10 часов – программа у Музея боевой славы, в 12 часов – в парке «Юбилейный», в 13 часов – в ДК «Строитель»;

Фрунзенский район: в 10.30 - митинг у Обелиска Славы в микрорайоне Липовая гора, концерт для ветеранов в парке микрорайона Липовая гора, в 12 часов – программа перед ДК «Судостроитель».