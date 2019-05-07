2019-05-07T19:56:07+03:00
Общество

В связи с матчем на «Шиннике» в Ярославле 11 мая перекроют улицу Володарского

Ограничение продлится до окончания матча
Екатерина РЯБЦЕВА
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11 мая в Ярославле будет проходить футбольный матч на стадионе «Шинник». На участке улицы Володарского от Свободы до Свердлова с 7 часов будут ограничены стоянка и остановка машин. Ограничение по четной и нечетной сторонам улиц продлится до окончания матча на стадионе.

Напомним, 18 мая Советская площадь, улица Кирова и Нахимсона также будут перекрыты. Это связано XI Межвузовским танцевальным вечером «Пушкинский бал». Ограничение будет длиться с 10.30 до 18 часов. Во время репетиций мероприятия машины тоже не смогут двигаться, останавливаться и стоять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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