18 мая в центре Ярославля ограничат движение
Советская площадь, улицы Кирова и Нахимсона будут перекрыты
14 и 15 мая на Советской площади, улицах Кирова и Нахимсона с 18 и до 20 часов пройдут репетиции мероприятияФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле состоится XI Межвузовский танцевальный вечер «Пушкинский бал». 14 и 15 мая на Советской площади, улицах Кирова и Нахимсона с 18 и до 20 часов пройдут репетиции мероприятия. Будет введено временное ограничение движения, запрещены остановки и стоянки автомобилей.
18 мая с 10.30 до 20 часов на этих же участках дорог на время проведения бала въезд, стоянка и остановка транспорта будут также невозможны.
Мэрия города просит горожан быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU