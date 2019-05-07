18 мая в центре Ярославля ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-07T15:23:30+03:00

14 и 15 мая на Советской площади, улицах Кирова и Нахимсона с 18 и до 20 часов пройдут репетиции мероприятия Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле состоится XI Межвузовский танцевальный вечер «Пушкинский бал». 14 и 15 мая на Советской площади, улицах Кирова и Нахимсона с 18 и до 20 часов пройдут репетиции мероприятия. Будет введено временное ограничение движения, запрещены остановки и стоянки автомобилей.

18 мая с 10.30 до 20 часов на этих же участках дорог на время проведения бала въезд, стоянка и остановка транспорта будут также невозможны.

Мэрия города просит горожан быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU