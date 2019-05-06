2019-05-06T16:33:16+03:00
Экономика

Клиенты Дом.ru могут выиграть видеокамеру в конкурсе от Sony Sci-Fi

Для участия необходимо заполнить анкету и выполнить несколько простых условий
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Телеканал Sony Sci-Fi и телеком-оператор Дом.ru приглашают ярославцев до 14 мая 2019 года принять участие в онлайн-конкурсе. Участники могут выиграть видеокамеру или спортивные наушники, а также фирменные толстовки Sony Sci-Fi. Для участия в розыгрыше обязательна регистрация на сайте SonyLand.TV.

Чтобы выиграть камеру Sony α6400 – новинку этого года с крутыми возможностями – клиентам Дом.ru необходимо подписаться на группу телеканала Sony Sci-Fi в «Вконтакте» или на «Facebook», заполнить анкету Агента на сайте SonyLand.TV и предоставить номер договора Дом.ru. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел. Участники конкурса также могут выиграть спортивные водонепроницаемые беспроводные наушники Sony WF-SP900. Для этого необходимо приглашать друзей – делиться персональной ссылкой с индивидуальным инвайт-кодом в социальных сетях. Больше приглашенных друзей – больше шансов. Итоги конкурсов будут подведены после 15 мая. Ознакомиться с правилами можно на сайте.

Каждый понедельник с 29 апреля в 19:35 (МСК) зрителей телеканала Sony Sci-Fi ожидают премьерные серии нового сериала «Агент Картер». Поклонники вселенной Marvel снова отправятся в путешествие, теперь вместе с ней - возлюбленной Капитана Америка и одним из лучших секретных агентов в истории.

В сети телеком-оператора Дом.ru представлено сразу несколько телеканалов семейства Sony: Sony Turbo, Sony Channel и Sony Sci-Fi. Всего в «Дом.ru TV» доступно 43 фильмовых канала.

Каждый понедельник с 29 апреля в 19:35 (МСК) зрителей телеканала Sony Sci-Fi ожидают премьерные серии нового сериала «Агент Картер»

Каждый понедельник с 29 апреля в 19:35 (МСК) зрителей телеканала Sony Sci-Fi ожидают премьерные серии нового сериала «Агент Картер»

ИСТОЧНИК KP.RU

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