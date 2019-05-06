Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Ярославле

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-06T15:50:47+03:00

Правоохранители выясняют, было ли со стороны ответственных лиц халатное отношение к жалобам жителей

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Следственный комитет России по Ярославской области начал проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Ярославле. О происшествии 5 мая сообщили ярославцы в соцсетях.

- В результате происшествия никто из проживающих в доме граждан не пострадал. Как следует из публикаций, дом находится в аварийном состоянии. Со слов жильцов, они неоднократно обращались в управляющую компанию и местную администрацию с просьбами о проведении капитального ремонта, однако их обращения были проигнорированы, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас следственные органы проверяют наличие или отсутствие в бездействии ответственных лиц преступной халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU