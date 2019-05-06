2019-05-06T15:50:47+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Ярославле

Правоохранители выясняют, было ли со стороны ответственных лиц халатное отношение к жалобам жителей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет России по Ярославской области начал проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Ярославле. О происшествии 5 мая сообщили ярославцы в соцсетях.

- В результате происшествия никто из проживающих в доме граждан не пострадал. Как следует из публикаций, дом находится в аварийном состоянии. Со слов жильцов, они неоднократно обращались в управляющую компанию и местную администрацию с просьбами о проведении капитального ремонта, однако их обращения были проигнорированы, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас следственные органы проверяют наличие или отсутствие в бездействии ответственных лиц преступной халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области проходит турнир по тайскому боксу в честь Дня победы
В Ярославле стартовали детские хоккейные соревнования, посвященные Дню Победы
Клиенты Дом.ru могут выиграть видеокамеру в конкурсе от Sony Sci-Fi
В Ярославле в центре города 12 мая ограничат движение
На «Почте России» прокомментировали ДТП с участием их машины в Ярославле
В майские праздники в Ярославской области активно выявляли нарушителей противопожарного режима
Ярославская область получила 14 миллионов для поддержки фермерского хозяйства
В декларации губернатора Ярославской области появились сведения о жене
Не смог уехать в Германию: ярославские приставы ограничили выезд из страны должнику по алиментам
На майские праздники ярославцев ждет виртуальная реальность
Жительница Рыбинска отвлеклась в магазине и не заметила, как подросток украл сумку
Прямолинейная ярославна угодила под троллейбус
«Скорбим вместе с вами»: Дмитрий Миронов отправил телеграмму с соболезнованиями исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису
Рыбинец бросил свою машину, испугавшись сотрудников ГИБДД, а потом написал заявление об угоне
Ярославские приставы накануне Дня Победы прибрались на могилах русских солдат
Плесневелый ужас: ярославна купила ребенку сдобу с отвратительной начинкой
Ярославцу вернули украденный в Брагино автоприцеп
На Октябрьском мосту в Ярославле нашли мужчину в подвешенной над водой клетке
С сегодняшнего дня меняют маршрут два ярославских автобуса
В Ярославле пропал 25-летний парень
Оторванные крыши и поваленные деревья: как в Ярославле прошла первая весенняя гроза
В жилом доме в Ярославле обвалилась стена
Почтовая машина попала в ДТП с тремя легковушками в Ярославле
На видео попало, как машина врезалась в часовой салон в Рыбинске