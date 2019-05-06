Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Ярославле
Следственный комитет России по Ярославской области начал проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Ярославле. О происшествии 5 мая сообщили ярославцы в соцсетях.
- В результате происшествия никто из проживающих в доме граждан не пострадал. Как следует из публикаций, дом находится в аварийном состоянии. Со слов жильцов, они неоднократно обращались в управляющую компанию и местную администрацию с просьбами о проведении капитального ремонта, однако их обращения были проигнорированы, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Сейчас следственные органы проверяют наличие или отсутствие в бездействии ответственных лиц преступной халатности.
ИСТОЧНИК KP.RU