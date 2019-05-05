В жилом доме в Ярославле обвалилась стена
В жилом доме в Ярославле обвалилась стена. О происшествии в соцсетях рассказала жительница города Angel Kurakina. По ее словам, все случилось 5 мая в доме №19А по улице Белинского. Женщина винит в произошедшем чиновников.
- Сколько обращались и писали, все бестолку, ведь в этом доме живут семьи с детьми, старые больные люди. Люди ходят в туалет в ведра, потому что бояться заходить в туалет и душ, - написала она в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».
К посту женщина приложила видео. На нем видно, что дом очень ветхий. И судя по всему, в нем обвалилась не только стена, но и часть потолка. Автор поста рассказала, что в этом доме живет престарелая мать ее подруги.
Впрочем, некоторые ярославцы в комментариях недоумевают, почему жители дома вообще продолжают жить в таких условиях, не сделав ничего, чтобы съехать.
В Ярославле в доме обвалилась стена. Видео: Angel Kurakina в группе Жесть Ярославль в ВКонтакте ..
ИСТОЧНИК KP.RU