2019-05-05T20:07:57+03:00
Происшествия

В жилом доме в Ярославле обвалилась стена

Видео с места происшествия выложили в соцсети
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Angel Kurakina в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».Фото: Angel Kurakina в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».
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В жилом доме в Ярославле обвалилась стена. О происшествии в соцсетях рассказала жительница города Angel Kurakina. По ее словам, все случилось 5 мая в доме №19А по улице Белинского. Женщина винит в произошедшем чиновников.

- Сколько обращались и писали, все бестолку, ведь в этом доме живут семьи с детьми, старые больные люди. Люди ходят в туалет в ведра, потому что бояться заходить в туалет и душ, - написала она в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».

К посту женщина приложила видео. На нем видно, что дом очень ветхий. И судя по всему, в нем обвалилась не только стена, но и часть потолка. Автор поста рассказала, что в этом доме живет престарелая мать ее подруги.

Впрочем, некоторые ярославцы в комментариях недоумевают, почему жители дома вообще продолжают жить в таких условиях, не сделав ничего, чтобы съехать.

В Ярославле в доме обвалилась стена. Видео: Angel Kurakina в группе Жесть Ярославль в ВКонтакте ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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