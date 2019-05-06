На Октябрьском мосту в Ярославле нашли мужчину в подвешенной над водой клетке

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-06T09:26:12+03:00

Мужчина уснул в клетке, подвешенной на Октябрьском мосту в Ярославле. Фото: группа "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".

Изменить размер текста: A A

Странный инцидент произошел вечером 5 мая на Октябрьском мосту в Ярославле. Прохожие заметили мужчину, лежащего на дне металлической клетки, которая была прикреплена к мосту и висела прямо над водой. На место приехали полиция, скорая, спасатели.

- Это клетка-люлька, которая обычно используется рабочими для проведения ремонтов. Наши специалисты спустились по веревке внутрь и вытащили мужчину, - рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Ярославля.

К счастью, мужчина был жив и здоров.

- Он пьяным залез и уснул. Объяснить, как туда попал, не смог, но ведь, по идее, они должны быть всегда закрыты. Остается загадкой, - написали очевидцы происшествия в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».

Напомним, после первой майской грозы в Ярославле остались оторванные крыши и поваленные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU