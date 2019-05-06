На Октябрьском мосту в Ярославле нашли мужчину в подвешенной над водой клетке
Странный инцидент произошел вечером 5 мая на Октябрьском мосту в Ярославле. Прохожие заметили мужчину, лежащего на дне металлической клетки, которая была прикреплена к мосту и висела прямо над водой. На место приехали полиция, скорая, спасатели.
- Это клетка-люлька, которая обычно используется рабочими для проведения ремонтов. Наши специалисты спустились по веревке внутрь и вытащили мужчину, - рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Ярославля.
К счастью, мужчина был жив и здоров.
- Он пьяным залез и уснул. Объяснить, как туда попал, не смог, но ведь, по идее, они должны быть всегда закрыты. Остается загадкой, - написали очевидцы происшествия в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».
Напомним, после первой майской грозы в Ярославле остались оторванные крыши и поваленные деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU