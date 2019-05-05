Оторванные крыши и поваленные деревья: как в Ярославле прошла первая весенняя гроза

СЕГОДНЯ 20:49 2019-05-05T20:49:36+03:00

Жители делятся фотографиями и впечатлениями от обрушившейся на город стихии [фото]

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Вечером 5 мая в Ярославле прогремела первая весенняя гроза. Впрочем, прошла она не совсем так поэтично, как писал Тютчев. Сильный ветер, налетевший вместе с тучей, спровоцировал аварии. Например, в Брагино на доме №91 по Тутаевскому шоссе, оторвало кусок кровли.

- Свисает с 12 до 11 этажа. Внизу арка, где постоянное движение людей, боимся что упадет, лишь бы не пришибло кого нибудь... Пытаемся дозвониться в УК, - пишут жители в группе «Жесть Ярославль».

Там же сообщается, что на улице Волгоградской дерево упало на трамвайные пути.

- Его уже пассажиры убрали, - уточняют очевидцы.

Ветер повалил дерево. Фото: Анна Леднева в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".

А где-то ветром сдуло остановку. Фото: Елена Разумовская в группе "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".

Хотя многих ярославцев мощь стихии все же заворожила.

- Как волна морская с пеной, - сравнила надвигающуюся тучу Елена Мышкина.

Выглядело это, и правда, впечатляюще.

Красиво! Фото: Елена Мышкина в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU