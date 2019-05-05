Оторванные крыши и поваленные деревья: как в Ярославле прошла первая весенняя гроза
Вечером 5 мая в Ярославле прогремела первая весенняя гроза. Впрочем, прошла она не совсем так поэтично, как писал Тютчев. Сильный ветер, налетевший вместе с тучей, спровоцировал аварии. Например, в Брагино на доме №91 по Тутаевскому шоссе, оторвало кусок кровли.
- Свисает с 12 до 11 этажа. Внизу арка, где постоянное движение людей, боимся что упадет, лишь бы не пришибло кого нибудь... Пытаемся дозвониться в УК, - пишут жители в группе «Жесть Ярославль».
Там же сообщается, что на улице Волгоградской дерево упало на трамвайные пути.
- Его уже пассажиры убрали, - уточняют очевидцы.
Ветер повалил дерево. Фото: Анна Леднева в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
А где-то ветром сдуло остановку. Фото: Елена Разумовская в группе "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".
Хотя многих ярославцев мощь стихии все же заворожила.
- Как волна морская с пеной, - сравнила надвигающуюся тучу Елена Мышкина.
Выглядело это, и правда, впечатляюще.
Красиво! Фото: Елена Мышкина в группе "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU