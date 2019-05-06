2019-05-06T06:24:05+03:00
Происшествия

В Ярославле пропал 25-летний парень

Его ищут уже больше недели
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: "ЯрСпас".Фото: "ЯрСпас".
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В Ярославле ищут пропавшего 25-летнего Алексея Степанова. Объявление о его исчезновении разместил ярославский поисково-спасательный отряд «ЯрСпас».

Известно, что молодой человек ушел из дома в Заволжском районе еще 26 апреля и до сих пор родным о нем ничего не известно. Есть предположение, что он может находиться в другом городе.

Волонтеры просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Степанова. Его приметы: рост - 180 см., спортивного телосложения, глаза зеленые, волосы темные, короткая стрижка. Пропавший был одет в черный спортивный костюм с белыми полосами, ярко-синюю болоньевую куртку с капюшоном и ярко-синие кроссовки.

Сообщить сведения о молодом человеке можно на горячую линию отряда «ЯрСпас»: 8-910-964-08-38 или в полицию: 02,102, 112.

Также в настоящее время ведутся поиски 36-летнего мужчины из Угличского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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