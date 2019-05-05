СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-05T13:08:07+03:00

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В Ярославской области пропал 36-летний мужчина - Сергей Сергеевич Наливайко. Информацию о его поисках разместили на официальном сайте регионального УМВД 5 мая.

Мужчина ушел из дома в угличском районе еще 24 апреля и до сих пор не вернулся. Внешне он соответствует своему возрасту, ростом около 160-174 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, вьющиеся. Был одет в темный свитер, темные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефону «02», «102» или 8 (48532) 2-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU