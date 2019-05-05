В Ярославле у женщины прямо из квартиры украли мобильник и ноутбук
В Ярославле у женщины прямо из квартиры украли мобильник и ноутбук. Происшествие случилось в Дзержинском районе. По данным полиции, ущерб составил 25 тысяч рублей.
Преступником оказался ее знакомый.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению кражи 40-летнего жителя Ярославля, который после совместного распития спиртного с хозяйкой квартиры, похитил имущество и сбыл его неизвестным. Подозреваемым даны признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ярославской области.
Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».
В полиции напомнили, что при совершении любого правонарушения при первой же возможности нужно сообщить об этом в полицию, так как по горячим следам больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.
Напомним, в Рыбинске мошенники сняли с карт двух женщин 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU