СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-05T16:19:24+03:00

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В Ярославле у женщины прямо из квартиры украли мобильник и ноутбук. Происшествие случилось в Дзержинском районе. По данным полиции, ущерб составил 25 тысяч рублей.

Преступником оказался ее знакомый.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению кражи 40-летнего жителя Ярославля, который после совместного распития спиртного с хозяйкой квартиры, похитил имущество и сбыл его неизвестным. Подозреваемым даны признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ярославской области.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

В полиции напомнили, что при совершении любого правонарушения при первой же возможности нужно сообщить об этом в полицию, так как по горячим следам больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Напомним, в Рыбинске мошенники сняли с карт двух женщин 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU