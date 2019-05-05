2019-05-05T12:48:43+03:00
Происшествия

У двух жительниц Рыбинска мошенники похитили с карт 80 тысяч рублей

В обоих случаях преступники действовали одинаково
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У двух жительниц Рыбинска мошенники похитили с карт почти 80 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, жертвами стали женщины 62 и 46 лет. У первой мошенники сняли 23 тысячи рублей, у второй - 55 тысяч. В обоих случаях преступники действовали одинаково.

- Женщинам на телефоны позвонили неизвестные и под предлогом разблокировки карты сообщили, что ей необходимо продиктовать пин-код банковской карты, что женщины и сделали, - рассказали в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, идет расследование.

В УМВД призвали граждан быть осторожными - никогда никому не сообщать PIN-код и CVV2-код банковской карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца, не хранить PIN-код рядом с банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области пропал 36-летний мужчина
Метеорологи объявили для Ярославля оранжевый уровень опасности
Две гостьи подрались на фестивале Башмета в Ярославле
Ярославская градозащитница вышла с одиночным пикетом к разрушаемому историческому дому
Под Рыбинском сгорела двухэтажная дача
Блогер Варламов предложил москвичам съездить на майские праздники в Ярославль
В Ярославле загородили спуск к набережной
Тепло и мокро: погода на 9 Мая в Ярославле будет летней
В Ярославле надуют экран для новых фильмов про Великую Отечественную войну
Ставьте на учет, не жалейте денег на замки: ярославская полиция дала рекомендации хозяевам велосипедов
Два пьяных грабежа раскрыли в Рыбинске
Команда "Михалыча" ответила КДК
Опять пропала: в Ярославской области ищут 14-летнюю Викторию
Ярославских ветеранов бесплатно сфотографируют ко Дню Победы
В Ярославской области дотла сгорели частный дом и автомобиль
Легенда авиаспорта Светлана Капанина в День Победы может подняться в рыбинское небо
В Ярославле сотрудники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд с поврежденным взрывателем
Хотел продать дом: житель Ярославской области лишился 65 тысяч рублей