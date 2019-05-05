У двух жительниц Рыбинска мошенники похитили с карт 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-05T12:48:43+03:00

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У двух жительниц Рыбинска мошенники похитили с карт почти 80 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, жертвами стали женщины 62 и 46 лет. У первой мошенники сняли 23 тысячи рублей, у второй - 55 тысяч. В обоих случаях преступники действовали одинаково.

- Женщинам на телефоны позвонили неизвестные и под предлогом разблокировки карты сообщили, что ей необходимо продиктовать пин-код банковской карты, что женщины и сделали, - рассказали в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, идет расследование.

В УМВД призвали граждан быть осторожными - никогда никому не сообщать PIN-код и CVV2-код банковской карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца, не хранить PIN-код рядом с банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU