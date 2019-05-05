Две гостьи подрались на фестивале Башмета в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-05T11:10:42+03:00

Фестиваль Юрия Башмета идет в Ярославле с 1 по 9 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Неприятный инцидент произошел 2 мая на Международном музыкальном фестивале Юрия Башмета в Ярославле. По словам очевидцев, в концертном зале имени Собинова, где и происходило мероприятие, случилась потасовка между двумя зрительницами. На место вызвали полицию.

— Нам поступило сообщение о нарушении порядка на фестивале. Проводится проверка, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

Из-за чего произошел конфликт, пока точно не известно.

Напомним, ярославская градозащитница вышла с одиночным пикетом против сноса исторического здания в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU