Две гостьи подрались на фестивале Башмета в Ярославле
Полиция проводит проверку
Фестиваль Юрия Башмета идет в Ярославле с 1 по 9 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Неприятный инцидент произошел 2 мая на Международном музыкальном фестивале Юрия Башмета в Ярославле. По словам очевидцев, в концертном зале имени Собинова, где и происходило мероприятие, случилась потасовка между двумя зрительницами. На место вызвали полицию.
— Нам поступило сообщение о нарушении порядка на фестивале. Проводится проверка, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.
Из-за чего произошел конфликт, пока точно не известно.
Напомним, ярославская градозащитница вышла с одиночным пикетом против сноса исторического здания в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU