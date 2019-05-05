Ярославская градозащитница вышла с одиночным пикетом к разрушаемому историческому дому

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-05T10:54:24+03:00

Градозащитница выступила против сноса исторического здания в Ярославле. Фото: со странички Ольги Мазановой в сети "Фейсбук".

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Градозащитница и архитектор Ольга Мазанова провела одиночный пикет у здания бывшего детского сада поселка завода СК на улице Некрасова, 52 в Ярославле. Уже несколько дней идет демонтаж этого строения. По данным Мазановой, происходит он незаконно.

- Я вызвала полицию на место сноса. Полиция, к сожалению, снос не остановила, только приняла мое заявление и сказала, что проводится проверка законности происходящего. Градозащитники выражают возмущение происходящим фактом уничтожения культурного наследия советской эпохи Ярославля. Демонтированы конструкции крыши, перекрытия 2 этажа, оконные и дверные заполнения. Угроза полного уничтожения ценного исторического здания, - сообщила на своей страничке в «Фейсбуке» Мазанова.

По словам градозащитницы, демонтаж исторических зданий, построенных до 1957 года, запрещен без письменного разрешения органа охраны ОКН и историко-культурной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU