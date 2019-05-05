Под Рыбинском сгорела двухэтажная дача
В рыбинском садовом товариществе «Антей» 4 мая случился пожар. Сгорел двухэтажный дачный домик. По словам очевидцев, происшествие случилось около 14 часов. Существовала угроза перехода огня на другие строения.
- Пожарные вовремя подоспели, - сообщили в группе «Подслушано в Рыбинске».
В МСЧ по Ярославской области рассказали, что к тушению пожара привлекались 6 огнеборцев и две пожарные машины.
Пожар под Рыбинском. Видео: "Подслушано в Рыбинске"..
- Ликвидация пожара зафиксирована в 17.39. Уничтожен дачный дом на площади 20 квадратных метров, - добавили в ведомстве.
К счастью, пострадавших нет.
Пожар в садовом товариществе "Антей". Видео: "Подслушано в Рыбинске"..
ИСТОЧНИК KP.RU