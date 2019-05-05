Под Рыбинском сгорела двухэтажная дача

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-05T10:19:24+03:00

Огонь чуть не перекинулся на другие дома [фото, видео]

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В рыбинском садовом товариществе «Антей» 4 мая случился пожар. Сгорел двухэтажный дачный домик. По словам очевидцев, происшествие случилось около 14 часов. Существовала угроза перехода огня на другие строения.

- Пожарные вовремя подоспели, - сообщили в группе «Подслушано в Рыбинске».

В МСЧ по Ярославской области рассказали, что к тушению пожара привлекались 6 огнеборцев и две пожарные машины.

Пожар под Рыбинском. Видео: "Подслушано в Рыбинске"..

- Ликвидация пожара зафиксирована в 17.39. Уничтожен дачный дом на площади 20 квадратных метров, - добавили в ведомстве.

К счастью, пострадавших нет.

Пожар в садовом товариществе "Антей". Видео: "Подслушано в Рыбинске"..

ИСТОЧНИК KP.RU