2019-04-04T12:44:29+03:00
Общество

Власти Дагестана хотят назвать одну из своих улиц в честь ярославского хоккеиста Ивана Ткаченко

Об этом депутат Абдул Эмиргамзаев написал в своем Instagram
Екатерина РЯБЦЕВА
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Иван помогал маме Дианы через фонд помощи/ФОТО: архив КПИван помогал маме Дианы через фонд помощи/ФОТО: архив КП
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Инициативу о названии улицы в Дагестане в честь ярославского хоккеиста Ивана Ткаченко предложил депутат Госдумы Абдул Эмиргамзаев. Недавно он узнал, что игрок «Локомотива», трагически погибший в авиакатастрофе в 2011 году, за свою недолгую жизнь пожертвовал на помощь больным детям около 10 миллионов рублей.

– Последний денежный перевод Иван совершил за 15 минут до своей гибели молодой девушке Диане Ибрагимовой на операцию по пересадке костного мозга и последующую дорогую реабилитацию. Дабы увековечить память о благих делах хоккеиста, считаю необходимым выступить с инициативой назвать одну из улиц Дагестана в честь Ивана Ткаченко, – пишет депутат в своем Instagram. – О подобных поступках должны знать граждане в каждом регионе нашей страны!

У Дианы Ибрагимовой был острый лимфобластный лейкоз. Иван помогал маме Дианы через фонд помощи. 7 сентября в 15:38 от хоккеиста пришло последнее письмо... В нем он спрашивал, дошли ли деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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