Ярославцы делают бизнес на вербе к празднику

СЕГОДНЯ 20:19 2019-04-20T20:21:09+03:00

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21 апреля православные отмечают вербное воскресенье. В этот день, по традиции, верующие освящают в церкви веточки вербы и ставят в вазы у себя дома. Некоторые ярославцы решили подзаработать на светлом празднике. По всему городу появились продавцы, торгующие веточками дерева. По словам пользователей соцсетей цены колеблются от 50 рублей за 10 веток до 119 рублей за пять. При этом торгаши располагаются в совсем не предназначенных для торговли местах - на остановках, у рынков, да и просто на тротуарах.

Многие ярославцы возмущены таким бизнесом.

- Бедная верба. Останется один ствол, - пишут в соцсетях.

Другие защищают торговцев:

- Кто как может, тот так и зарабатывает... Кто-то цветами, кто-то кустами!

Третьи находят повод улыбнуться:

- Это они для ленивых продают. Представьте, как они рисковали подцепить клеща.

Кстати, к девушке из Ярославской области клещ присосался, пока она ехала на автобусе из Рыбинска в областной центр.

ИСТОЧНИК KP.RU