2019-04-20T11:52:54+03:00
Происшествия

В Ярославской области клещ присосался к девушке, пока она ехала в автобусе

Более того, насекомое оказалось переносчиком боррелиоза
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области клещ присосался к девушке в автобусе.В Ярославской области клещ присосался к девушке в автобусе.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ярославской области уже активизировались клещи. Самыми распространенными местами, где их можно подцепить являются леса, парки, кладбища. Впрочем, «Первый ярославский» телеканал утверждает, что одна из жертв подцепила кровососа прямо в автобусе.

По сообщению корреспондентов телеканала девушка ехала из Рыбинска в Ярославль. В пути почувствовала что-то инородное прямо на лице. Оказалось к брови присосался клещ.

Но на этом несчастья пострадавшей не закончились. Лабораторные исследования показали, что клещ был боррелиозным. Сейчас девушка проходит необходимый курс лечения.

Напомним, большую часть Ярославля должны обработать до 1 мая, с отставанием опрыскивание пройдет только на кладбищах. При этом ярославский депутат внес предложение обрабатывать город не только от клещей, но и от комаров, так как в последнее время все больше из них становятся распространителями опасной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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