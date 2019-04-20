В Ярославской области клещ присосался к девушке, пока она ехала в автобусе

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-20T11:52:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области уже активизировались клещи. Самыми распространенными местами, где их можно подцепить являются леса, парки, кладбища. Впрочем, «Первый ярославский» телеканал утверждает, что одна из жертв подцепила кровососа прямо в автобусе.

По сообщению корреспондентов телеканала девушка ехала из Рыбинска в Ярославль. В пути почувствовала что-то инородное прямо на лице. Оказалось к брови присосался клещ.

Но на этом несчастья пострадавшей не закончились. Лабораторные исследования показали, что клещ был боррелиозным. Сейчас девушка проходит необходимый курс лечения.

Напомним, большую часть Ярославля должны обработать до 1 мая, с отставанием опрыскивание пройдет только на кладбищах. При этом ярославский депутат внес предложение обрабатывать город не только от клещей, но и от комаров, так как в последнее время все больше из них становятся распространителями опасной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU