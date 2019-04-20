Байк разорвало на части: на окружной дороге в Ярославле разбился мотоциклист

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-20T14:30:53+03:00

В ярославле на окружной дороге разбился мотоциклист. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.

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В Ярославле 20 апреля на окружной дороге произошло ДТП с мотоциклом. Происшествие случилось на железнодорожном мосту перед улицей Нефтяников. На кадрах, выложенных в соцсетях очевидцами аварии, видно, что части мотоцикла разбросаны по всей дороге, а водитель лежит у обочины под покрывалом.

- Мимо проезжали. Весь переломанный в стороне лежит в шлеме. Жуть, - пишет в группе «Автопортал76» в сети «ВКонтакте» Роман Бычков.

- Без тапок и мот на две части, - добавил Алексей Афонин.

К сожалению, мотоциклист не выжил. На месте до сих работают сотрудники ГИБДД.

- Около 12 часов на улице Нефтяников у дома №33 произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля «Киа». Водитель мотоцикла - мужчина - погиб на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Водитель байка скончался на места ДТП. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.

Однако это ДТП не стало единственным на данном участке. Водители, проезжая место трагедии, теряли бдительность, засматриваясь на раскуроченный мотоцикл. В итоге столкнулись еще пять автомобилей. К счастью, повреждения у них несерьезные, пострадавших нет.

Напомним, 18 апреля в Ярославской области столкнулись два байкера, один из них - 17-летний парень - от полученных травм через несколько часов умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU