2019-04-20T14:30:53+03:00
Происшествия

Байк разорвало на части: на окружной дороге в Ярославле разбился мотоциклист

Авария спровоцировала столкновение еще пяти машин
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В ярославле на окружной дороге разбился мотоциклист. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.В ярославле на окружной дороге разбился мотоциклист. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.
Изменить размер текста:

В Ярославле 20 апреля на окружной дороге произошло ДТП с мотоциклом. Происшествие случилось на железнодорожном мосту перед улицей Нефтяников. На кадрах, выложенных в соцсетях очевидцами аварии, видно, что части мотоцикла разбросаны по всей дороге, а водитель лежит у обочины под покрывалом.

- Мимо проезжали. Весь переломанный в стороне лежит в шлеме. Жуть, - пишет в группе «Автопортал76» в сети «ВКонтакте» Роман Бычков.

- Без тапок и мот на две части, - добавил Алексей Афонин.

К сожалению, мотоциклист не выжил. На месте до сих работают сотрудники ГИБДД.

- Около 12 часов на улице Нефтяников у дома №33 произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля «Киа». Водитель мотоцикла - мужчина - погиб на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Водитель байка скончался на места ДТП. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.

Водитель байка скончался на места ДТП. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.

Однако это ДТП не стало единственным на данном участке. Водители, проезжая место трагедии, теряли бдительность, засматриваясь на раскуроченный мотоцикл. В итоге столкнулись еще пять автомобилей. К счастью, повреждения у них несерьезные, пострадавших нет.

Напомним, 18 апреля в Ярославской области столкнулись два байкера, один из них - 17-летний парень - от полученных травм через несколько часов умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле из-за ремонта Октябрьского моста образовались пробки
В Ярославской области клещ присосался к девушке, пока она ехала в автобусе
Безработный из Рыбинска устроил шоппинг на деньги с украденной у москвича карты
В центре Ярославля из-за футбольного матча ограничили движение
Ярославская мать-кукушка бросила детей и задолжала алименты на 500 тысяч рублей
В Ярославле во время пожара пожилая женщина надышалась дымом
Ярославец украл у своей сожительницы золотые крестики и кольца
В Рыбинске в рамках месячника по уборке прошёл общегородской субботник
Ярославцам предлагают поучаствовать в пасхальной благотворительной акции
Увидели, что поджег сухую траву: росгвардейцы задержали хулигана и вызвали пожарных
В Ярославле сегодня открывается выставка роботов
В Ярославле осудили серийного мошенника, который обманул 18 человек
Экс-главу Переславского района обвиняют в разрушении федерального памятника культуры
Ярославские росгвардейцы нашли мужчин, которые находились в федеральном розыске
На директора «Яргорэлектротранса» завели дело по коррупционной статье
В Ярославской области собутыльник вынес из квартиры спящей хозяйки телевизор, телефон и часы
В Ярославле построят волейбольный центр за 110 миллионов рублей
Над Ярославлем поднялся столб дыма
Ярославец хотел купить запчасти через интернет, но его обманули на 5 тысяч рублей
Под Ярославлем столкнулись два мотоциклиста. Погиб 17-летний парень
Будущее уже наступило: в Ярославскую колонию пытались доставить смартфоны квадрокоптером
Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили наркопритон