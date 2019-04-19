Под Ярославлем столкнулись два мотоциклиста. Погиб 17-летний парень

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-19T12:17:39+03:00

Второй мотоциклист сбежал с места аварии Фото: УМВД по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 апреля, в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На 37-ом километре дороги Ярославль-Любим столкнулись два мотоциклиста. Авария произошла уже в темное время суток, около 21:40.

17-летний парень на «ИЖе» был госпитализирован. К несчастью, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и подросток скончался в больнице.

Водитель «Стесла» сбежал с места ДТП, однако, найти его не составило труда. Сейчас 31-летнего мужчину допрашивают полицейские.

По факту трагедии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU