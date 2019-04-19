2019-04-19T12:17:39+03:00
Происшествия

Под Ярославлем столкнулись два мотоциклиста. Погиб 17-летний парень

Полицейские проводят проверку
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Второй мотоциклист сбежал с места аварииВторой мотоциклист сбежал с места аварииФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

В четверг, 18 апреля, в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На 37-ом километре дороги Ярославль-Любим столкнулись два мотоциклиста. Авария произошла уже в темное время суток, около 21:40.

17-летний парень на «ИЖе» был госпитализирован. К несчастью, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и подросток скончался в больнице.

Водитель «Стесла» сбежал с места ДТП, однако, найти его не составило труда. Сейчас 31-летнего мужчину допрашивают полицейские.

По факту трагедии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над Ярославлем поднялся столб дыма
Ярославец хотел купить запчасти через интернет, но его обманули на 5 тысяч рублей
Будущее уже наступило: в Ярославскую колонию пытались доставить смартфоны квадрокоптером
Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили наркопритон
У ярославской бабушки мошенница украла 15 тысяч рублей
В ДТП с двумя легковушками и грузовиком на окружной дороге Ярославля пострадало три человека
В Ярославле экспериментальный асфальт не выдержал нагрузок от машин
Жителям Ярославской области из-за долгов отключат газ
Новые аттракционы ждут ярославцев в городских парках
Фура и две легковушки столкнулись на окружной дороге в Ярославле
На прудах в Дзержинском районе Ярославля прохожие спасли собаку
Запасайтесь бочками и огнетушителями: в двух районах Ярославской области введен особый противопожарный режим
В Ярославле ОНФ вступился за жильцов аварийного дома
В Ярославль привезут мощи Матроны Московской и Великомученика Георгия
Креативные ярославцы поборются за медали в Дельфийских играх
Две немолодых ярославны забаррикадировались в аварийке, чтобы им дали роскошную квартиру
В Ярославле рецидивист среди бела дня ограбил пенсионера
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона» в Ярославле
В Рыбинске отремонтируют железнодорожные переезды
В Дзержинском районе Ярославля хотят поставить новый памятник: идет опрос горожан
В Угличе вор-рецидивист вынес из частного дома плиту и холодильник
В Ярославле 19-летняя девушка оплатила свои покупки чужой картой
Подробности ДТП с погоней: у лихача не было прав на управление автомобилем
Ярославские приставы приехали к брату и сестре, чтобы они пустили к себе домой специалистов по ремонту теплоснабжения