Под Ярославлем столкнулись два мотоциклиста. Погиб 17-летний парень
Полицейские проводят проверку
Второй мотоциклист сбежал с места аварииФото: УМВД по Ярославской области
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В четверг, 18 апреля, в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На 37-ом километре дороги Ярославль-Любим столкнулись два мотоциклиста. Авария произошла уже в темное время суток, около 21:40.
17-летний парень на «ИЖе» был госпитализирован. К несчастью, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и подросток скончался в больнице.
Водитель «Стесла» сбежал с места ДТП, однако, найти его не составило труда. Сейчас 31-летнего мужчину допрашивают полицейские.
По факту трагедии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU