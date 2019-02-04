В Ярославле хотят построить современный волейбольный центр

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-04T14:00:34+03:00

Ярославль будет претендовать на статус одной из площадок проведения игр во время Чемпионата мира по волейболу -2022. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город будет претендовать на статус одной из площадок проведения игр во время чемпионата мира по волейболу - 2022

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Ярославль будет претендовать на участие в чемпионате мира по волейболу 2022 года, который пройдет в России, в качестве одной из площадок проведения игр. Об этом на общегородском совещании в мэрии 4 февраля сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Алексей Кокурин. Для этого в Ярославле собираются построить крупный современный волейбольный центр.

На данный момент выбрано три площадки, где может появиться такой спортивный объект. Это Тутаевское шоссе, в районе Скобыкино, проспект Фрунзе, в районе пересечения с улицей Марголина, и Суздальское шоссе, в районе спортивного комплекса «Локомотив».

Делегация представителей мэрии съездила в Казань, чтоы посмотреть на построенный там волейбольный центр и учесть в опыт столицы Татарстана. Но если в Казани центр полностью ориентирован на волейбол, так как там играют три команды, то в Ярославле спортивный объект хотят сделать многопрофильным.

ИСТОЧНИК KP.RU