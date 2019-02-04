2019-02-04T14:00:34+03:00
Спорт

В Ярославле хотят построить современный волейбольный центр

Город будет претендовать на статус одной из площадок проведения игр во время чемпионата мира по волейболу - 2022
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ярославль будет претендовать на статус одной из площадок проведения игр во время Чемпионата мира по волейболу -2022.Ярославль будет претендовать на статус одной из площадок проведения игр во время Чемпионата мира по волейболу -2022.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ярославль будет претендовать на участие в чемпионате мира по волейболу 2022 года, который пройдет в России, в качестве одной из площадок проведения игр. Об этом на общегородском совещании в мэрии 4 февраля сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Алексей Кокурин. Для этого в Ярославле собираются построить крупный современный волейбольный центр.

На данный момент выбрано три площадки, где может появиться такой спортивный объект. Это Тутаевское шоссе, в районе Скобыкино, проспект Фрунзе, в районе пересечения с улицей Марголина, и Суздальское шоссе, в районе спортивного комплекса «Локомотив».

Делегация представителей мэрии съездила в Казань, чтоы посмотреть на построенный там волейбольный центр и учесть в опыт столицы Татарстана. Но если в Казани центр полностью ориентирован на волейбол, так как там играют три команды, то в Ярославле спортивный объект хотят сделать многопрофильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинской колонии при попытке пронести запрещённые предметы заключенным попались три человека
Ярославский сурок Федор предсказал раннюю весну, выйдя из спячки
В Ярославле владелец итальянского ресторана по решению суда демонтирует окна и восстановит арочные проемы в здании-объекте культурного наследия
В Ярославле вор-рецидивист разбил офисное окно и украл три ноутбука, чтобы купить себе одежду
Ярославский ресторатор Ян Левин рассказал, куда пропадают утки на Липовой горе
Дмитрий Миронов поздравил Почетного гражданина Ярославской области Александра Каменецкого с 93-летием
Ярославцы пошли на Доронинский рынок и купили свинины… с тараканами
В Ярославской области пьянка закончилась разрезанным лицом: собутыльница порезала знакомого и во всем созналась
В Ярославле ранее судимый мужчина украл велосипед, оставленный в подъезде
Голодный и холодный вор украл навороченную печку в Ярославле
Семь пострадавших: на М-8 столкнулись две иномарки
Регистрация на "Лыжню России" открылась в Ярославле
Безработный бензопилу продал: в Ярославской области поймали судимого вора
Ярославский «бронепоезд» демонстрирует высший класс
Весь день - театр: в Ярославле в разных местах города развлекли прохожих
300 жалоб за месяц: как можно наказать управляющую компанию, если сосульки все еще висят
На мосту в Ярославле снова разбилась маршрутка и снова водители встали в пробку
Под Ярославлем заезжая девушка вынесла жвачки на три тысячи рублей
Один погиб, двое в больнице: в Рыбинском районе произошла страшная авария