В Ярославле на дороге задымилась маршрутка
Фото происшествия очевидцы выложили в соцсетях
В Ярославле задымилась маршрутка. Фото: Алексей Новиков/группа «Регион76/Ярославль» .
Изменить размер текста:
Утром 18 мая на Ленинградском проспекте Ярославля задымилась маршрутка. Фото происшествия очевидцы выложили в соцсетях.
- У него просто колодки тормозные перегрелись или подвеска кипит, - предполагают в комментариях к посту ярославцы.
К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Напомним, скоро маршрутки в Ярославле приравняют к муниципальным автобусам. В них будут предоставляться льготы, а цены на билеты будут едиными. Правда, сами частные перевозчики считают, что их пытаются выдавить с ярославского рынка транспортных услуг. Мнения обеих сторон - в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU