2019-04-18T13:34:12+03:00
Происшествия

В Ярославле на дороге задымилась маршрутка

Фото происшествия очевидцы выложили в соцсетях
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле задымилась маршрутка. Фото: Алексей Новиков/группа «Регион76/Ярославль» .В Ярославле задымилась маршрутка. Фото: Алексей Новиков/группа «Регион76/Ярославль» .
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Утром 18 мая на Ленинградском проспекте Ярославля задымилась маршрутка. Фото происшествия очевидцы выложили в соцсетях.

- У него просто колодки тормозные перегрелись или подвеска кипит, - предполагают в комментариях к посту ярославцы.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Напомним, скоро маршрутки в Ярославле приравняют к муниципальным автобусам. В них будут предоставляться льготы, а цены на билеты будут едиными. Правда, сами частные перевозчики считают, что их пытаются выдавить с ярославского рынка транспортных услуг. Мнения обеих сторон - в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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