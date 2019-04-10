Заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов уходит с поста
Их мэрии Ярославля увольняется Алексей Торопов - заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.
- Он написал заявление об уходе по собственному желанию. 19 апреля у него последний рабочий день, - сообщили в мэрии.
Известно, что Торопов уходит на другое место работы Куда именно, не озвучивается. Также пока не известно, кто займет место уволившегося чиновника.
Напомним, Алексей Торопов был назначен на должность заместителя мэра в ноябре 2016 года. После его ухода вакантными останутся четыре кресла замов мэра из семи. Напомним, в последнее время из мэрии Ярославля происходит отток специалистов. В основном уходят те, кто работал при прежнем градоначальнике Владимире Слепцове. Новый мэр Владимир Волков говорит, что сам никого не выгоняет, просто люди самостоятельно принимают такие решения.
ИСТОЧНИК KP.RU