2019-04-10T10:35:29+03:00
Политика

Заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов уходит с поста

После его увольнения четыре из семи кресел замов останутся вакантными
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Торопов покидает свой пост.Алексей Торопов покидает свой пост.Фото: Мэрия Ярославля
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Их мэрии Ярославля увольняется Алексей Торопов - заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- Он написал заявление об уходе по собственному желанию. 19 апреля у него последний рабочий день, - сообщили в мэрии.

Известно, что Торопов уходит на другое место работы Куда именно, не озвучивается. Также пока не известно, кто займет место уволившегося чиновника.

Напомним, Алексей Торопов был назначен на должность заместителя мэра в ноябре 2016 года. После его ухода вакантными останутся четыре кресла замов мэра из семи. Напомним, в последнее время из мэрии Ярославля происходит отток специалистов. В основном уходят те, кто работал при прежнем градоначальнике Владимире Слепцове. Новый мэр Владимир Волков говорит, что сам никого не выгоняет, просто люди самостоятельно принимают такие решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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