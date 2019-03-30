2019-03-30T17:20:51+03:00
Происшествия

В Ярославле любитель сладенького украл целую коробку кондитерских изделий

Полиция нашла сладкоежку и возбудила уголовное дело.
Екатерина РЯБЦЕВА
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В феврале 2019 года 19-летний парень проходил по торговому залу павильона на улице Свердлова. Неожиданно он схватил коробку со сладостями и убежал. Продавец обратился в полицию. Любителя конфеток и печенья нашли. Молодой человек во всем сознался и рассказал, что был немного пьян, когда решился на такой отчаянный поступок. Теперь ему придется ответить за свои действия, следуя букве закона. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Рыбинске случилась более масштабная кража. Воры проникли на предприятие и украли оборудование для того, чтобы достать детали и сдать их на металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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