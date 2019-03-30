2019-03-30T17:21:46+03:00
Происшествия

В Ярославской области двое проникли на предприятие, украли оборудование и хотели детали сдать на металлолом

Полиция помешала воплотиться коварному плану
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске двое мужчин залезли в окно одного местного предприятия и пытались вынести имущество на крупную сумму – более 77 тысяч рублей. Полиция задержала похитителей. Подозреваемые сами рассказали, что хотели разобрать оборудование, достать детали и отнести их в пункт приема металлолома, а выручку, естественно, забрать себе. Но, к счастью, коварный план не удалось воплотить в жизнь. Награбленное пришлось вернуть на предприятие. 30-летний и 32-летний мужчины попали под статью 158, часть 2. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

Напомним, в Ярославле парень украл на рынке коробку со сладостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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