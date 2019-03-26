Жители страшного дома пригласили градоначальника на квест в выгребную яму

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-26T17:44:24+03:00

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Во Фрунзенском районе города, недалеко от Тормозного шоссе, стоит дом. Снаружи он покрыт плесенью, внутри тоже творится бытовой ад. Управляющей компании у дома нет, а жильцы уже устали общаться с чиновниками. Вокруг здания выгребные канализационные ямы, в подъезде потоп, а вместо газа там газовые баллоны, которые стоят в квартирах. На батареях греются крысы, вентиляции в строении не предусмотрено, душевые кабины расположены рядом с водонагревателями прямо на кухне. Зрелище не для слабонервных. Вокруг дети, отчаявшиеся жильцы и… змеи, которые выползают на крыльцо погреться в теплое время года. Чтобы показать власти, как живут люди в 2019 в Ярославле, собственники квартир позвали Владимира Волкова на интересный квест. Подробности в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU