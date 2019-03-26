Жители пригласили мэра Ярославля пройти квест в их жутком доме

Квест начнется прямо на болоте из канализационных отходов, которое много лет окружает дом. Прекрасный запах испарений с нотками плесени и полувековой сырости будет сопровождать высокого гостя на протяжении всего приключения.

Этап 1

Канализация течет по трубам из восьми квартир на улицу в ямы-шамбо, прикрытые деревяшкамиФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Обойти дом вокруг и не провалиться в выгребные ямы.

– Посмотрите, канализация течет по трубам из восьми квартир на улицу в ямы-шамбо, прикрытые деревяшками. Глубина каждой ямы – до 2,5 метров, а вокруг каждый день бегают наши дети, – рекламируют достопримечательность хозяева квартир. - Ямы переполнены, все течет из унитазов через верх. Попробуйте пройти!

Этап 2

Канализации в доме нет, а стиральные машины и душевые кабины есть в каждой квартиреФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Разгадать загадку: почему водопровод в доме есть, а канализации нет?

Оказалось, что холодная вода появилась в доме только в конце 20 века. До этого жильцы ходили на колонки. Само строение не подразумевает водопровод, однако каждый день многодетные семьи моются, стирают и прочее без домовой канализации. И гостям предлагают попробовать проделать тоже самое.

Этап 3

Подвала в доме нет, а по периметру всего дома внизу строит водаФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Зайти в подъезд по мостику, не промочив ноги.

– Подвала в доме нет, а внизу стоит вода. Смотрите, моем полы и слышно, как через трещины в лагах капает вода в воду. Пол снимаем, а там бассейн, – объясняют жильцы.

Этап 4

Подняться по ветхой лестнице и не сломать руки-ноги-шею.

Проделать практически невозможно, но местные приспособились, хотя и страшно…

Этап 5

Дышите полной грудью!Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Встать посреди квартиры и вздохнуть полной грудью без противогаза. Вкусив невыносимые запахи сырости и человеческого отчаяния, броситься открывать окно, чтобы проветрить, но тут же его закрыть, потому что снаружи выгребные ямы со зловонными испарениями.

Этап 6

Каждую весну и осень у жильцов одно развлечение - избавляться от черной плесени на обояхФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Подклеить черные от плесени обои, которые отваливаются с завидной регулярностью.

– Осенью начинаются дожди, а вместе с ними в квартиру лезет плесень. Зимой мы обычно переделываем ремонт, весной снова проступают черные пятна, которые разъедают бумагу…

Этап 7

Сходить по грибы.

– У нашей соседки поганка выросла под ванной, представляете?

Этап 8

Высушить в квартире белье при условии, что у тебя четверо маленьких детей.

– Кладем на батарею носки, но даже они не сохнут. Вещи на сушилке висят два дня, – ставят условия невыполнимой задачи собственники жилья.

Не получилось пройти этот уровень? Тогда вот вам альтернатива!

Этап 9

Просто попробуйте пройти здесь весной или осеньюФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Высушить белье во дворе дома. Для этого мэру Ярославля надо захватить с собой высокие рыбацкие сапоги и смело хлюпать по болотно-канализационным разливам. Лучше не морщиться при этом!

Этап 10

В этой квартире плита электрическая, но у остальных жильцов газовые баллоны стоят прямо в квартиреФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Приготовить еду на газовом баллоне, который стоит прямо в квартирах (и не всегда на кухне).

Удивительно, правда? Когда по всей стране так тщательно следят за безопасностью газового оборудования, в черте Ярославля находится дом, в котором люди заносят баллоны в свое жилище, чтобы готовить обед.

– Как-то привезли баллон, и сильно запахло газом. Вызвали аварийку, а оказалось, что в нем дыра, и весь газ выходил! -рассказали жильцы жуткого дома.

Этап 11

Любите серых грызунов? Тогда вам сюда!Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Пообедать вместе с 10-сантиметровыми крысами.

– Этой зимой меня донельзя атаковали крысы, просто с ума уже сходила. Начали запенивать полы, но мелкие хищники прогрызают все. В детской комнате было две большие дыры, на кухне тоже выгрызли несколько входов. С утра прихожу пить чай, а серая сидит на батарее, греется, – говорит хозяйка квартиры Мария. - Я в истерики впадала, боялась, что когда рожу, от малыша будет пахнуть молоком… Жуть…

Этап 12

Вода здесь тоже по вкусу не напоминает таящие ледникиФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Выпить водопроводной воды.

– Чтобы кормить и поить детей, покупаю пятилитровые бутыли: вода ржавая, – делится секретом выживания Мария.

Этап 13

Мобильный интернет здесь тоже не ловит, хотя казалось бы... цивилизация так близкоФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Вызвать скорую/такси/заказать пиццу.

– Здесь не ловит никакой мобильный интернет. Когда заказывала деткам еду, дяденька с терминалом для оплаты забрался на ларь на втором этаже, но так и не поймал сеть. Онлайн-оплата? Она тоже не пройдет. Лучше не болеть и все приносить с собой!

Этап 14

Перейти дорогу рядом с домом.

– Вот здесь машина прямо к дому влетела, никаких отбойников и ограждений рядом нет. Дом в опасной близости к Тормозному шоссе стоит. Трафик большой, детям в школу опасно ходить, а с коляской перейти дорогу вообще нереально.

Этап 15

Найти управляющую компания для дома-потеряшки.

– Никто за нами не смотрит, а в САХе прямо сказали: про ваш дом все забыли, договора у нас с вами нет. Почему этот дом 1960-х годов никто не обслуживает и не включает в список аварийного жилья? Почему только подъезд красят и уменьшают процент износа? Почему?

Ответы на эти и другие вопросы, уважаемый Владимир Михайлович, ждут от вас по адресу: поселок Нефтебаза, д.107.