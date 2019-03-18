2019-03-18T13:01:19+03:00
Происшествия

В Ярославской области молодые парни украли из «Логана» магнитолу и аккумулятор

Хозяин вернулся, увидел, что произошло, и позвонил в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Двое молодых парней - 26 и 22 лет - украли из машины аккумулятор и автомагнитолу. Они подошли к припаркованному «Рено Логану» в деревне Миглино Большесельского района и вытащили то, что было нужно. Когда хозяин вернулся в автомобиль и увидел, что произошло, то обратился в полицию. Ущерб от кражи составил почти 5 тысяч рублей. Правоохранители оперативно нашли подозреваемых в воровстве и возбудили уголовное дело.

Напомним, в Ярославле на улице Лермонтова украли иномарку. Заметив брошенную «Вольво», местный житель вызвал эвакуатор и увез машину в металлолом. Полиция нашла подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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