2019-03-18T09:48:41+03:00
Происшествия

Ярославец сдал в металлолом чужую иномарку

Для того, чтобы совершить преступление, мужчина нанял эвакуатор
Роман РЫЖИКОВ
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"Вольво" была брошена хозяином и мужчина решил, что она никому не нужна"Вольво" была брошена хозяином и мужчина решил, что она никому не нужнаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На улице Лермонтова в Ярославле украли иномарку. Сказать, что ее угнали, нельзя – машина не могла передвигаться своим ходом, и преступник нанял эвакуатор. Заметив, что машины нет, хозяин брошенной «Вольво» обратился в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Мужчина объяснил, что машина долгое время стояла просто так, и он решил немного заработать денег. Злоумышленник вызвал эвакуатор и увез «Вольво» в металлолом.

На любителя взять, что ему не принадлежит, завели уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU

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