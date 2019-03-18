Ярославец сдал в металлолом чужую иномарку
Для того, чтобы совершить преступление, мужчина нанял эвакуатор
"Вольво" была брошена хозяином и мужчина решил, что она никому не нужнаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На улице Лермонтова в Ярославле украли иномарку. Сказать, что ее угнали, нельзя – машина не могла передвигаться своим ходом, и преступник нанял эвакуатор. Заметив, что машины нет, хозяин брошенной «Вольво» обратился в полицию.
Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Мужчина объяснил, что машина долгое время стояла просто так, и он решил немного заработать денег. Злоумышленник вызвал эвакуатор и увез «Вольво» в металлолом.
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ИСТОЧНИК KP.RU