Ярославец сдал в металлолом чужую иномарку

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-18T09:48:41+03:00

"Вольво" была брошена хозяином и мужчина решил, что она никому не нужна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для того, чтобы совершить преступление, мужчина нанял эвакуатор

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На улице Лермонтова в Ярославле украли иномарку. Сказать, что ее угнали, нельзя – машина не могла передвигаться своим ходом, и преступник нанял эвакуатор. Заметив, что машины нет, хозяин брошенной «Вольво» обратился в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Мужчина объяснил, что машина долгое время стояла просто так, и он решил немного заработать денег. Злоумышленник вызвал эвакуатор и увез «Вольво» в металлолом.

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ИСТОЧНИК KP.RU