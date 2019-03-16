Пожарные у «Тандема» в Ярославле: в МЧС рассказали, в чем причина

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-16T11:58:35+03:00

У торгового центра "Тандем" скопление пожарных машин. Фото: "Подслушано в Ярославле"/vk.com.

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В соцсетях появилось сообщение о скоплении пожарных машин у торгового центра «Тандем» в Ярославле. Люди строят версии. Одни предполагают, что в спецслужбы поступил звонок о заложенной бомбе. Другие шутят: «Скидки на диваны».

Комментарий о происходящем дали в Управлении МЧС по Ярославской области.

- Сейчас там проводятся учения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС добавили, что аналогичное мероприятие пройдет 29 марта в торговом центре «Леруа Мерлен» в Заволжском районе.

Напомним, 20 марта в Ярославской области пройдет проверка уличных систем оповещения.

ИСТОЧНИК KP.RU