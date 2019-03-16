Не пугайтесь: 20 марта в Ярославской области проверят уличные сирены и громкоговорители
20 марта в Ярославской области пройдет комплексная техническая проверка региональной системы оповещения. Мероприятие запланировано на время с 11 до 13 часов. В этот период включатся все уличные электросирены и громкоговорители, также произойдет перехват радио- и телевизионного вещания.
- Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - рассказали в мэрии Ярославля со ссылкой на городской центр гражданской защиты. - Призываем всех ярославцев не поддаваться панике и не предпринимать никаких действий!
Кстати, всего на территории Ярославской области установлено 205 громкоговорителей, подключенных к сети проводного вещания, и 210 электросирен. При оповещении населения допускается трехкратное повторение информации.
ИСТОЧНИК KP.RU