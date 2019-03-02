2019-03-02T17:12:07+03:00
Общество

В Заволжском районе Ярославля нашли огромную свалку строительного мусора

Проверку этого факта начал областной департамент охраны окружающей среды и природопользования.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Виновников ждет штраф.Виновников ждет штраф.Фото: Правительство Ярославской области
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На проспекте Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля жители нашли огромную свалку строительного мусора. Более того, по словам местных, отходы с помощью бульдозеров сваливают в расположенный рядом водоем. Проверку этого факта начал областной департамент охраны окружающей среды и природопользования.

– По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Нарушителям грозит штраф: для граждан – до 4500 рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

Напомним, ярославцам рассказали, что должно измениться в работе аварийно-диспетчерских служб управдомов и ТСЖ с 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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