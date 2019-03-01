2019-03-02T17:01:38+03:00
Общество

Ремонтники из управдома должны приходить в бахилах и устранять аварию за три дня

В правительстве Ярославской области рассказали о новых правилах работы аварийно-диспетчерские служб управляющих компаний и ТСЖ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
С 1 марта вступили в силу новые правила работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний и ТСЖ.С 1 марта вступили в силу новые правила работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний и ТСЖ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С 1 марта вступили в силу новые правила работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний и ТСЖ. Приняты они были на федеральном уровне. Что меняется?

Прежде всего, сроки ликвидации аварий и реагирования на них. Например, ответить на звонок собственника необходимо в течение 5 минут, на голосовое или электронное сообщение – в течение 10 минут. После регистрации заявки аварийно-диспетчерской службе отводится полчаса, чтобы оценить, сколько времени понадобится для устранения проблемы, и проинформировать об этом обратившегося. Полчаса с момента регистрации заявки отводится на локализацию аварий на внутридомовых системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. На ликвидацию засоров предусмотрено два часа. На устранение аварии дается 3 дня.

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы должны приезжать на вызов с необходимым оборудованием и материалами, иметь одноразовые бахилы, служебное удостоверение, и опознавательный знак (бейдж, нашивка на одежду), на котором указывается название организации, а также фамилия, имя и отчество, профессиональная специализация самого сотрудника.

Если для устранения проблемы коммунальщикам надо попасть в какое-то помещение, аварийно-диспетчерская служба должна заранее предупредить об этом собственника, сообщить планируемые дату и время начала работ, назвать причину, по которой есть необходимость попасть внутрь, а также сообщить данные сотрудника, который будет отрабатывать заявку.

Отслеживать итог работ будут по фотофиксации результата, а также откликам жильцов.

– С 1 марта невыполнение этих правил будет считаться грубым нарушением лицензионных требований, – рассказал главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова.

Также она напомнила, что 19 февраля Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на установление административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Предполагается, что за это будут выписываться штрафы: для юридических лиц - 300-350 тысяч рублей, для должностных лиц – 100-250 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Идет процесс удушения»: уральский миллиардер о скором закрытии чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле
В 80 лет Владислав Тетюхин вложил все состояние в строительство современного медицинского центра. А в этом году Минздрав на 25% сократил ему количество пациентов, которых он может принимать бесплатно
Геннадий Онищенко, президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша цель - возвращение Украины в состав Российского государства
Об этом известный политик, возглавивший вместо Иосифа Кобзона общественную организацию, заявил нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "КП" [аудио]
Новости 24
В Рыбинске открылся Деминский лыжный марафон
Ушел из жизни основатель рыбинского приюта и герой шоу «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе
В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова
В Ярославле мост через Которосль проверили на прочность
"Леопарды" поцарапали наш "бронепоезд"
Ярославские школьники отправят посылки сотрудникам полиции, служащим на Северном Кавказе
«В последний путь»: жители Рыбинска негативно восприняли рекламу ритуальных услуг на бортах городских автобусов
Ярославские энергетики призывают жителей не сваливать снег к трансформаторным подстанциям
В Ярославле заключенные колоний приняли участие в конкурсе масленичных кукол
Смертельная ревность: ярославец жестоко убил знакомого бывшей супруги у нее на глазах
На оживленном проспекте в Ярославле сбили 13-летнего мальчика
22-летняя сотрудница УФССП спасла жизнь мужчине прямо в зале суда
В Ярославле поймали 16-летнего подростка с крупной партией наркотика
Ярославец зарезал знакомую за сделанное ею замечание
У «Ауры» в Ярославле наконец-то запретят парковаться
В Ярославле горел колледж управления и профессиональных технологий
22-летнего ярославца задержали с партией мефедрона
Цветы для девочки-пай: в Ярославле мужчина украл дорогой букет и успел подарить его до задержания
3 из 12 неисправны: в Ярославле проверили маршрутки и автобусы
Кроссовки – просто бомба! В Ярославле из-за забытой сменки эвакуировали «Макдональдс»
Более 100 кукол Барби разных лет выставили в Ярославле
Кто-кто за решеткой живет: в рыбинской колонии поставили "Теремок"
Штраф в 3 миллиона рублей: как семейная пара обхитрила чиновников и выиграла ремонт школ в Ярославской области
Почему в Ярославле увеличились цены на яйца?