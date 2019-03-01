Ремонтники из управдома должны приходить в бахилах и устранять аварию за три дня

С 1 марта вступили в силу новые правила работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний и ТСЖ. Приняты они были на федеральном уровне. Что меняется?

Прежде всего, сроки ликвидации аварий и реагирования на них. Например, ответить на звонок собственника необходимо в течение 5 минут, на голосовое или электронное сообщение – в течение 10 минут. После регистрации заявки аварийно-диспетчерской службе отводится полчаса, чтобы оценить, сколько времени понадобится для устранения проблемы, и проинформировать об этом обратившегося. Полчаса с момента регистрации заявки отводится на локализацию аварий на внутридомовых системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. На ликвидацию засоров предусмотрено два часа. На устранение аварии дается 3 дня.

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы должны приезжать на вызов с необходимым оборудованием и материалами, иметь одноразовые бахилы, служебное удостоверение, и опознавательный знак (бейдж, нашивка на одежду), на котором указывается название организации, а также фамилия, имя и отчество, профессиональная специализация самого сотрудника.

Если для устранения проблемы коммунальщикам надо попасть в какое-то помещение, аварийно-диспетчерская служба должна заранее предупредить об этом собственника, сообщить планируемые дату и время начала работ, назвать причину, по которой есть необходимость попасть внутрь, а также сообщить данные сотрудника, который будет отрабатывать заявку.

Отслеживать итог работ будут по фотофиксации результата, а также откликам жильцов.

– С 1 марта невыполнение этих правил будет считаться грубым нарушением лицензионных требований, – рассказал главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова.

Также она напомнила, что 19 февраля Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на установление административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Предполагается, что за это будут выписываться штрафы: для юридических лиц - 300-350 тысяч рублей, для должностных лиц – 100-250 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.