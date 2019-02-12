2019-02-12T22:12:33+03:00
Общество

Ярославцы накупили ненужных телеприставок, а теперь не знают, куда их деть

Не все разобрались, кому нужно дополнительное оборудование для приема цифровых каналов, а кому нет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Из-за новостей о переходе на цифровое телевещание ярославцы накупили ненужных приставок.Из-за новостей о переходе на цифровое телевещание ярославцы накупили ненужных приставок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 11 февраля Ярославская область перешла с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Но многие так и не разобрались, кому нужно дополнительное оборудование для приема нового формата телетрансляции, а кому нет. В итоге накупили ненужных телеприставок.

- Было объявлено, что 11 февраля перестанет работать аналоговое телевидение и к телевизорам старше 2013 года нужно купить приставку. Все дружно ринулись скупать их, а телевизор как показывал, так и показывает 45-60 каналов. Приставку даже не распечатывали. И в Брагино, и в центре, и на Нефтестрое у друзей приставки тоже стоят не востребованы, хотя телевизорам лет 15. Всероссийский обман населения получается? - пишут люди в группе «Подслушано в Ярославле».

Хотя некоторым они все-таки помогли.

- Родители купили, было три канала (качество - вырви глаз), сейчас сколько-то много каналов в хорошем качестве (сельская местность), - рассказала Людмила Шумилова.

Напомним, тех, кто сейчас пользуется кабельным телевидением, изменения не коснутся. Они и так уже, как правило, имеют возможность смотреть цифровое телевидение. Кроме того, в городах с населением более 100 тысяч человек аналоговое вещание сохранится. В основном все сложности перехода затронут жителей небольших, отдаленных населенных пунктов, где нет наземного способа передачи ТВ-сигнала, а есть только воздушный. Что еще нужно знать об изменениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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