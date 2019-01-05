Будущее на пороге: семь важных вопросов о переходе на цифровое телевещание

С 11 февраля в Ярославской области произойдет переход с аналогового TV-вещания на бесплатное цифровое. Что это значит? Аналоговое телевидение работает по принципу: один канал занимает одну частоту. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов - мультиплекс. Цифровой сигнал не боится помех в эфире, позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей: например, телетекст, голосование во время трансляции программы. Поэтому там, где сейчас люди могут смотреть всего два-четыре канала, появится возможность смотреть 20 - бесплатно и в отличном качестве. Для этого с 2012 года Ярославский радиотелецентр РТРС построил на территории области 21 вышку цифрового вещания.

Правда, тех, кто сейчас пользуется кабельным телевидением, изменения не коснутся. Они и так уже, как правило, имеют возможность смотреть цифровое телевидение. Кроме того, в населенных пунктах с населением более 100 тысяч аналоговое вещание сохранится. В основном все сложности перехода затронут жителей небольших, отдаленных населенных пунктов, где нет наземного способа передачи ТВ-сигнала, а есть только воздушный.

Понять, какое телевидение вы смотрите, можно уже сейчас. Если при включении «Первого канала» у вас на экране появляется буква «А», значит у вас аналоговое телевидение и вас коснутся грядущие изменения. Что в этом случае нужно знать:

1. Как будет проходить переход?

На аналоговых частотах будет демонстрироваться информационный экран о переходе на цифровое ТВ. Сообщение будет транслироваться неделю. Затем аналоговые передатчики будут отключены. Нужно будет либо перенастроить телевизор на прием цифрового сигнала, либо, если он не поддерживает данный формат, заменить его на более современный или купить дополнительное оборудование.

2. Какое оборудование нужно иметь, чтобы смотреть цифровое телевидение?

Во-первых, подходящий телевизор - поддерживающий формат DVB-T2 . Эта возможность есть практически у всех телевизоров,выпущенных с 2013 года. Посмотреть, рассчитан ли ли ваш телевизор на этот стандарт, можно в инструкции к нему. Если выяснится, что телеприемник не поддерживает нужный формат, то для приема цифрового сигнала дополнительно потребуется приставка, поддерживающая DVB-T2.

Также для приёма бесплатного цифрового телевидения необходимо подключение телевизора к антенне дециметрового или всеволнового диапазона. Антенна может быть коллективной (на крыше) или индивидуальной. Чтобы узнать, принимает ли общедомовая антенна цифровой сигнал, обратитесь в свою управляющую компанию. Если не принимает и управдом не собирается ее менять, придется покупать индивидуальную. Антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

К каждому телевизору нужна своя приставка. Купить все это оборудование можно в магазинах бытовой техники. Кроме того, власти Ярославской области пообещали, что приставки и антенны будут распространятся и через отделениях почты - это будет удобно для жителей отдаленных населенных пунктов.

4. Как выбрать приставку и индивидуальную антенну?

Как правило на приставках, которые могут принимать цифровой сигнал, нанесен логотип DVB-T2. Если приставка сертифицирована РТРС, то на коробке есть логотип с бабочкой.Чем выше цена приставки, тем больше дополнительных функций. На рынке доступны более 370 моделей приставок для приема цифрового эфирного телевидения.Стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI - для подключения к телевизору. Для некоторых телевизоров подходит только SCART разъем (возможно потребуется переходник).

Для приема цифрового эфирного сигнала, если у вас нет общедомовой антенны, нужна комнатная или наружная антенна. Прием на комнатную антенну возможен только в непосредственной близости от телебашни. С помощью комнатной антенны непросто получить качественный сигнал в деревне, на даче и в других удаленных от телебашни местах. Для этих мест лучше подойдут наружные антенны. Желательна установка такой антенны вне помещения – с наружной стороны окна, на балконе.

При выборе приемной антенны также необходимо учитывать плотность застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете. Чем ближе приемная антенна к телебашне, тем надежнее прием сигнала.

Антенны бывают простые и с усилителем. Простые не вносят собственных помех и шумов в принимаемый сигнал. В то же время, в некоторых ситуациях их возможностей не хватает для качественного приема. Они лучше всего подойдут для приема сигнала на небольшом расстоянии от телебашни. Антенны с усилителем улучшают качество принимаемого сигнала. Они подойдут в первую очередь для приема сигнала в сельской местности на большом расстоянии от телебашни.

Если антенна нужна только для приема цифрового эфирного ТВ, то достаточно антенны дециметрового (ДМВ) диапазона. Есть всеволновые антенны, способные одновременно принимать сигналы как в метровом, так и в дециметровом диапазонах, то есть как в аналоге, так и в «цифре». Для успешной настройки антенны надо правильно сориентировать ее на башню и поднять на достаточную высоту, если это наружная антенна.

Если у вас есть интернет, можно обратиться к карте цифрового эфирного ТВ на главной странице сайта ртрс.рф. На ней показаны все места установки цифровых передатчиков в каждом регионе. Можно посмотреть, в какой стороне находится ближайшая от вашего дома передающий объект РТРС. После этого можно запускать автонастройку каналов.

В разных населенных пунктах в зависимости от мощности передатчика разные зоны уверенного приема сигнала (зоны, где сигнал устойчивый и принимается без всяких затруднений).

В среднем радиусы зоны уверенного приема цифрового сигнала при идеальных условиях (высота подвеса приемной антенны – 10 м, равнинная местность, наличие прямой видимости телебашни) таковы:

- 10 Вт – около 3 км;

- 50 Вт – около 5 км;

- 100 Вт – около 15 км;

- 500 Вт – около 25 км;

- 1 кВт – около 30-35 км;

- 2 кВт – около 35-40 км;

- 5 кВт – около 40-50 км.

Мощность ближайшего к вам передатчика можно посмотреть на карте главной страницы сайта ртрс.рф при нажатии на значок башни в вашем населенном пункте.

3. Как настроить цифровые каналы?

Это можно сделать с помощью автонастройки каналов в меню телевизора. Если автонастройка не находит каналы, можно настроить ТВ в режиме ручного поиска. Для этого нужно:

- выбрать ручной поиск каналов в Настройках телевизора

- выставить диапазон UHF

- выбрать частотный канал SN

- вбить номер канала – № ТВК (можно посмотреть при нажатии на значок телебашни в конкретном населенном пункте на карте региона главной страницы сайта ртрс.рф)

- ширина полосы (или Полоса пропуска) – 8 МГц

- шкалы: уровень сигнала должен быть не менее 60%, качество сигнала – 100% (необходимо медленно поворачивать антенну в сторону башни и следить за шкалами).

5. Что такое мультиплексы? Будут ли входить в них местные телеканалы?

Мультиплекс – пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении один мультиплекс включает 10 телеканалов. До 2010 года почти половина жителей Ярославской области (44%) могла принимать не более четырех телеканалов. При этом возможности развития аналогового вещания были исчерпаны. Благодаря внедрению цифровых технологий вещания в 2019 году 98,4% жителей региона смогут бесплатно смотреть 20 цифровых телеканалов. Сейчас создано два мультиплекса. В первый входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр». Второй мультиплекс цифровых каналов включает «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «МузТВ».

В сентябре 2017 года ярославский филиал РТРС и ГТРК «Ярославия» в начали трансляцию региональных программ в составе первого мультиплекса. Новостные и тематические передачи ГТРК «Ярославия» доступны телезрителям региона в эфире цифровых каналов «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

6. Будут ли власти оказывать содействие жителям в приобретении и подключении необходимого оборудования?

В среднем приставка стоит от 700 до 1000 рублей. Антенна - от 600 до 1000. То есть самый бюджетный вариант переоборудования старого телевизора в «цифру» обойдётся в 1500 рублей. Понятно, что даже это для многих ощутимые траты. Каких-то выплат или компенсаций на эти цели в Ярославской области не предусмотрено. В то же время есть программы, по которым нуждающиеся люди могут получить помощь от государства. К примеру, малоимущие инвалиды и граждане пожилого возраста могут получить единовременную выплату из областной казны, не имеющие целевого назначения. Она составляет половину размера прожиточного минимума (около 5000 рублей). Эти деньги можно потратить на приобретение необходимого оборудования. Кроме того, в Ярославле действует такая мера соцподдержки, как единовременная адресная материальная помощь до 5000 рублей малоимущим гражданам следующих категорий: ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Чтобы более подробно узнать об этой возможности, нужно обратиться в органы социальной защиты населения своего района.

Также в Ярославской области будет организована работа волонтеров, которые будут помогать с подключением цифрового телевидения.

7. Хватит ли в области антенн, приставок и телевизоров, чтобы все желающие могли их приобрести? Будет ли как-то контролироваться цена на эти приборы, чтобы коммерческие компании не завышали стоимость оборудования в связи с возросшим спросом?

Власти уверены - дефицита возникнуть не должно. На рынке существует очень много моделей необходимого оборудования от разных производителей. Также в правительстве региона пообещали контролировать цены на оборудование. Кроме того, этим же будет заниматься и Ярославское УФАС России. Сообщить о повышенной стоимости необходимого для перехода на новый формат вещания оборудования в конкретной точке продаж (в том числе интернет-магазине) ярославцы смогут на «горячую линию» ведомства: 8 (4852) 72-95-20 (время работы: понедельник – пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30).

ВАЖНО!

Вся необходимая информация о переходе на цифровое вещание размещена на сайте РТРС - yaroslavl.rtrs.ru. Также вопросы по этой теме можно задать по бесплатному номеру федеральной круглосуточной горячей линии: 8-800-220-20-02.