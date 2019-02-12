2019-02-12T15:48:22+03:00
Экономика

«МегаФон» подтвердил лидерство по интернет-скоростям в Ярославле и Рыбинске

Поделиться:
Лучший показатель хорошей физической формы спортсмена – стабильность его результатов. В этом отношении «МегаФон» демонстрирует настоящую чемпионскую форму.Лучший показатель хорошей физической формы спортсмена – стабильность его результатов. В этом отношении «МегаФон» демонстрирует настоящую чемпионскую форму.
Изменить размер текста:

Компания Ookla, разработчик приложения Speedtest, опубликовала результаты исследования скоростей мобильного интернета за октябрь – декабрь 2018 года. В России и Ярославской области в частности самые высокие показатели зафиксированы в сети «МегаФон». Средние скорости оператора в регионе превысили 30 Мбит/с, в сети 4G – 40 Мбит/с*.

«МегаФон» уже не в первый раз признается независимыми экспертами самым быстрым мобильным оператором России. Он возглавлял рейтинги Ookla в III и IV кварталах 2017 года, в первом полугодии 2018-го. Финал прошлого года подтвердил качество мобильного интернета «МегаФона». В целом по Ярославской области средние скорости доступа в сети оператора составили свыше 30 Мбит/с. В сети четвертого поколения этот показатель – более 40 Мбит/с, а 10% замеров дали результат порядка 82 Мбит/с.

В крупнейших городах региона скорости «МегаФона» также находятся на первых строчках. В Ярославле «тотальный» средний результат – более 37 Мбит/с. 4G-интернет показал от 47 Мбит/с в среднем до 83 Мбит/с. В Рыбинске – 33 Мбит/с по итогам всех тестов и более 37 Мбит/с в 4G (10% замеров в сети четвертого поколения дали свыше 78 Мбит/с).

«Лучший показатель хорошей физической формы спортсмена – стабильность его результатов. В этом отношении «МегаФон» демонстрирует настоящую чемпионскую форму. Наши скорости не только из года в год держатся на отличном уровне, но и признаются самыми высокими в регионе. При этом нужно учесть, что нагрузка на сеть постоянно увеличивается с ростом числа наших цифровых абонентов и генерируемого ими трафика. Тем приятнее новые результаты, полученные экспертами Ookla», – комментирует директор Ярославского отделения компании «МегаФон» Сергей Обичкин.

*Основано на анализе Speedtest Intelligence («Спидтест Интеллиджэнс») компании Ookla («Оокла») данных о средней скорости загрузки данных мобильного интернета в (городе или регионе) в период 1.10.2018 – 31.12.2018 на всех типах устройств. Торговые марки Ookla воспроизведены с разрешения правообладателя. Карта покрытия и другие подробности – на megafon.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»
Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы
На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы
Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»
За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт
В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры
На приеме в ярославском департаменте здравоохранения родители детсадовцев и первоклашек жаловались на нехватку мест
В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина
В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку
Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши
Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину
Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года
Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом
Житель Ярославля зарегистрировал в своей квартире выходцев из Средней Азии
Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства
Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа