Хорошо горит: пожар в рыбинском прокате коньков сняли десятки горожан

12 Февр. 09:20 2019-02-12T09:20:14+03:00

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В понедельник, 11 февраля, в Рыбинске под музыку сгорел прокат коньков на улице Бабушкина у торгового центра "Виконда". В городских группах в соцсетях предложили множество версий, почему вдург заполыхал прокат. Одни предположили, что кто-то решил так высказать свой протест громкой музыке, которая играла на катке. Другие были уверены, что это банальное несоблюдение правил пожарной безопасности. Третьи говорили, что незадолго до пожара видели у катка подозрительного мужчину в крови. По слухам, его даже задержали.

В сети появилось множество фотографий и видео пожара с разных ракурсов, что вызвало негодование в комментариях к ним. Люди возмущались, что никто не помогал тушить пожар, все только снимали его на телефоны.

Напомним, в выходной в пожаре сгорела 80-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU