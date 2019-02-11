В Рыбинске 80-летняя женщина сгорела в собственной квартире

11 Февр. 11:18 2019-02-11T11:18:09+03:00

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В воскресенье, 10 февраля, в Рыбинске на улице Колышкина дом 11 загорелась квартира. Возгорание произошло днем – в 11 часов 55 минут. Для того, чтобы ликвидировать огонь, на место происшествия выехали пожарно-спасательные части. В огне погибла женщина 1938 года рождения – хозяйка квартиры. Она проживала одна. Идет выяснение обстоятельств трагедии. Следственный комитет начал проверку. Опрашиваются очевидцы пожара.

На прошлой неделе в деревне Студенцы Ярославского района тоже случился пожар. В ночном огне погибли мужчина и женщина. Они являлись братом и сестрой.

ИСТОЧНИК KP.RU