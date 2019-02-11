2019-02-11T15:18:45+03:00
Спорт

Русские шашки – молниеносная игра: ярславцы взяли завоевали призовые места на чемпионате и первенстве ЦФО

Ярославские спортсмены заняли первые места в классике
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Гордимся достижениями наших шашистовГордимся достижениями наших шашистовФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле состоялись чемпионат и первенство ЦФО по русским шашкам в классике. В «русских шашках» и «русских шашках – молниеносной игре» сразились 194 спортсмена из Костромской, Тверской, Рязанской, Калужской, Брянской, Московской, Тамбовской и Орловской областей.

Среди сильнейших спортсменов, выступавших за Ярославскую область, были призеры первенства мира 2018 года по шашкам Кирилл Коробочкин и Иван Дьяченко и серебряный призер первенства мира по спорту слепых среди Иван Смурков

Наши шашисты заняли призовые места в классической программе: Иван Смурков (в группе «юниоры до 20 лет») и Кирилл Коробочкин (среди юношей до 17 лет). Второе место – у Вячеслава Коробова и Марии Паншиной (в группе до 9 лет), а также у Любови Пушкиной (среди девушек до 11 лет). Третье место заняли Иван Дьяченко (в категории «мужчины»), Екатерина Жбанова (в группе «девушки до 17 лет») и Тимур Храмцов (в группе «мальчики до 9 лет»).

В молниеносной программе первое место среди юношей до 17 лет – у Ивана Дьяченко. Третьи места присуждены Эдуарду Седову (мужчины), Кириллу Коробочкину (юноши до 17 лет), Любови Пушкиной (девушки до 11 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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