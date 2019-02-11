2019-02-11T14:48:18+03:00
Общество

Мама двоих сыновей выиграла конкурс «Миссис Ярославль 2019»

Наталия Ионина покорила жюри женственностью, красотой и своими качествами жены и матери
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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«Миссис Ярославль 2019» Наталия Ионина (на фото в центре).«Миссис Ярославль 2019» Наталия Ионина (на фото в центре).Фото: Мэрия Ярославля
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«Миссис Ярославль 2019» стала мама двоих детей Наталия Ионина. Финал конкурса прошел в субботу, 9 февраля. За победу в нем боролись 26 сногсшибательных участниц. Наталия покорила жюри своей женственностью, красотой и, конечно, тем, какой прекрасной женой и матерью она является.

- Достойна! Настоящая леди! В ней течёт дворянская кровь! Она умеет всё! Её семья - настоящий образец для многих! – прокомментировала продюсер конкурса Наталья Куликова.

- Для меня была большая честь участвовать в этом конкурсе. Большая честь выступать и стоять на сцене «Миллениума» в окружении красивейших женщин Ярославля. Я с благодарностью и гордостью принимают титул «Миссис Ярославль 2019», и с достоинством буду его нести! – написала в соцсетях сама победительница.

3 место и титул второй вице-миссис стала мама трех прекрасных дочек - Алёна Титова! 2 место и звание первой вице-миссис достались жгучей красотке, у которой двое сыновей, Анне Шадриной.

Напомним, 10 февраля в Ярославле выбрали победительницу конкурса «Маленькая принцесса Ярославля - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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