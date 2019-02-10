В Ярославле выбрали девочку, достойную звания принцессы

10 февраля в Ярославле прошел финал конкурс красоты и таланта «Маленькая принцесса Ярославля - 2019». За звание самой-самой лучшей боролись девять юных невероятно ярких и очаровательных жительниц города от 6 до 10 лет. Организатором конкурса стала студия уникальных событий «Мистера Гелия», а генеральным директором проекта является Екатерина Алтуфьева.

Финал прошел на сцене Concert-Hall «КИНО». Но ему предшествовала серьезная подготовка. В это время юные претендентки на звание маленькой принцессы принимали участие в съемках, фотосессиях, совершенствовали иностранные языки, устный счет, занимались фитнесом, вместе с мамами боролись в кулинарном поединке, и, конечно, много репетировали. Кстати, родители юных участниц рассказали, что за этот период девочки очень сдружились и искренне желали друг другу победы.

Сам финал состоял из трех выходов. Сначала маленькие красотки предстали в образе балерин. Их нежный танец тронул за душу, наверное, каждого, кто присутствовал в зале.

Маленькие красотки предстали в образе балерин.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Затем они продемонстрировали свои таланты в творческом состязании, где надо было представить профессию мечты - врач, учитель, пожарный, поэтесса... Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то читал стихи. Каждый из номеров получился по-своему интересным и запоминающимся.

Претендентки на победу продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

А затем долгожданный финальный выход в вечерних платьях. Именно в этот момент и были оглашены имена победительниц. Практически каждая девочка стала первой в той или иной номинации. Например, титул «Мисс улыбка» получила Милана Храмова, «Мисс топ-модель» - Полина Рылькова, «Мисс зрительских симпатий» - Ева Федосеева, «Мисс артистичность» Анжела Оганнисян, «Мисс очарование» - Мишель Головченко, «Мисс талант» Анфиса Жукова.

Кульминацией праздника стал выход участниц в вечерних платьях.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

«Комсомольская правда-Ярославль» также вручила призы трем очаровашкам, которые заняли 1, 2 и 3 места в голосовании на нашем сайте. Маленькой принцессой Ярославля по версии читателей «КП-Ярославль» стала Виктория Панина, второе место заняла Аделина Савонова, третьей стала Полина Рылькова. Мы вручили девочкам дипломы, а также подарки от нас и наших партнеров - сертификаты на приобретение модной и комфортной одежды от компании «Апрель», пригласительные от детской развлекательной зоны «Кидбург» и сети кинотеатров «Киномакс».

Виктория Панина - победительница голосования на сайте «Комсомольская правда-Ярославль» и первая вице-мисс конкурса «Маленькая принцесса Ярославля - 2019».Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Второй вице-мисс конкурса стала Аделина Савонова, первой вице-мисс - Виктория Панина, а абсллютной победительницей - 6-летней Карине Васильевой. Корону она получила из рук победительницы конкурса красоты «Mini-Miss Top Fire» Кристины Атмашкиной.

Карина Васильева - победительница конкурса «Маленькая принцесса Ярославля - 2019».Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Карина ходит в старшую группу детского сада, уже два года танцует в коллективе эстрадного танца «Солнышко».

- У меня очень много интересов, - рассказала победительница. - Я люблю рисовать, готовить с мамой, модничать перед зеркалом и фотографироваться! Люблю активный отдых! Мой личный рекорд - пеший подъем к софийским водопадам и леднику в Карачаево-Черкессии на высоту 1080 метров. Для меня нет преград, когда со мной моя семья!

- Для нас победа дочери стала желанной, но все равно неожиданной. В подобных конкурсах она участвует впервые. Подготовка была очень напряженной, но Карине нравились все занятия, - рассказала ее мама Надежда Васильева.

По мнению Карины, принцессы никогда не плачут, слушаются маму, а еще они умные и красивые. Именно такой малышка и хочет стать.