В Ярославле двух женщин накрыло снежной лавиной
В Ярославле двух женщин чуть не убила лавина, сошедшая с крыши дома № 62 на проспекте Толбухина прямо на прохожих. Видео инцидента выложили в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте как доказательство произошедшего - автор поста утверждает, что управляющая компания не поверила пострадавшим и отказалась возмещать ущерб.
На кадрах видно, как две женщины неспешно идут по тротуару. В какой-то момент они на мгновение замешкались, а когда продолжили путь, их накрыло снегом. На помощь пострадавшим бросились прохожие.
- Куда, вообще смотрят власти, какой-то бардак, дороги не чистят, крыши! Только коммунальные платежи растут. Достали! – пишут в комментариях под видео.
В ярославском МЧС, тем временем, вывесили экстренное предупреждение о том, что снег может сходить с крыш и посоветовали, как себя вести в подобной ситуации
Сход снега на Толбухина.
ИСТОЧНИК KP.RU