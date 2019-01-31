2019-01-31T09:36:41+03:00
Происшествия

В Ярославле двух женщин накрыло снежной лавиной

Момент схода снега на головы прохожих попал на камеры видеонаблюдения
Роман Рыжиков
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Момент схода снега попал на видеоМомент схода снега попал на видео
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В Ярославле двух женщин чуть не убила лавина, сошедшая с крыши дома № 62 на проспекте Толбухина прямо на прохожих. Видео инцидента выложили в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте как доказательство произошедшего - автор поста утверждает, что управляющая компания не поверила пострадавшим и отказалась возмещать ущерб.

На кадрах видно, как две женщины неспешно идут по тротуару. В какой-то момент они на мгновение замешкались, а когда продолжили путь, их накрыло снегом. На помощь пострадавшим бросились прохожие.

- Куда, вообще смотрят власти, какой-то бардак, дороги не чистят, крыши! Только коммунальные платежи растут. Достали! – пишут в комментариях под видео.

В ярославском МЧС, тем временем, вывесили экстренное предупреждение о том, что снег может сходить с крыш и посоветовали, как себя вести в подобной ситуации

Сход снега на Толбухина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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