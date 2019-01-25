2019-01-25T13:31:17+03:00
Звезды

Труппа Волковского театра познакомилась с новым директором

Алексея Туркалова коллективу представил заместитель председателя правительства Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Туркалов. Фото: страничка Максима Авдеева в facebook.Алексей Туркалов. Фото: страничка Максима Авдеева в facebook.
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24 января труппа Волковского театра познакомилась с новым директором – Алексеем Туркаловым. Вновь назначенного руководителя коллективу представил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

- До назначения в театр имени Волкова Алексей Олегович руководил Хабаровским краевым театром драмы, имеет необходимый опыт и компетенции для того, чтобы возглавить одно из системообразующих учреждений культуры региона, - отметил Авдеев.

Также он добавил, что кадровые перемены в творческой среде часто воспринимаются настороженно, а для власти важно, чтобы театр находился в стабильном состоянии.

- Со своей стороны будем поддерживать и нового руководителя, и коллектив театра, - заверил чиновник.

Напомним, назначение Туркалова директором Волковского театра произошло еще в декабре. До этого учреждение культуры возглавлял Юрий Итин. Однако он был задержан по подозрению в причастности к делу о «Седьмой студии». После этого министерство культуры не стало продлевать с ним контракт.

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