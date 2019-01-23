2019-01-23T13:47:21+03:00
Происшествия

В ярославском СИЗО арестованный покончил с собой

УФСИН и Следственный комитет проводят проверку случившегося
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В ярославском СИЗО-1 умер мужчина.В ярославском СИЗО-1 умер мужчина.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В ярославском СИЗО №1 умер 31-летний мужчина, который содержался под стражей. ЧП произошло 21 января.

- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

По нашей информации, заключенный покончил жизнь самоубийством. Известно, что под стражей он находился с середины декабря прошлого года. Подозревался в совершении нетяжкого преступления. В момент совершения суицида в камере были и другие люди, но они не успели ничего сделать.

- Нам поступила информация, о том, что один из обвиняемых совершил акт членовредительства. Для оказания медицинской помощи на место происшествия была незамедлительно отправлена резервная группа с медицинским работником учреждения, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. Обвиняемый скончался, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Ведомство проводит свою проверку случившегося.

Напомним, в исправительной колонии Углича заключенному отрезало голову.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дзержинском районе на улице умер мужчина
В Ярославле приступили к демонтажу новогодних украшений
Синоптики пообещали ярославцам очень морозную ночь
«Буревестник» победой в Екатеринбурге над «Уралом» впервые обеспечил себе позицию для выхода в плейофф
В Ярославле изменился механизм предоставления компенсаций за содержание детей в детских садах
В Ярославле горел завод металлических конструкций
Мэр Ярославля поручил коммунальным службам одновременно чистить крыши и дороги
Ярославна Анастасия Галашина заняла первое место на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Меню ярославских школ согласовано с Роспотребнадзором
Ярославский областной суд признал стройку рядом с усадьбой Сорокина незаконной
Ярославская школьница попала в топ-10 юных математиков Евразии
Анализ крови, флюорография и электрокардиограмма: жители Ярославской области смогут пройти обследование в рамках диспансеризации
В Ярославле охранник магазина обокрал покупательницу
В Ярославской области вор-рецидивист совершил два преступления: кражу у водителя-экспедитора и ограбление в кафе
В Ярославле начался снос аварийных расселенных домов
Глава Тутаевского района попросил у руководства «Фейсбука» заблокировать фейковые странички администрации
В Ярославской области грабитель украл из багажника авто кухонную фурнитуру
В Ярославской области стартовал III этап Кубка России по лыжной акробатике и первенство России по фристайлу
В Красноперекопском районе выявили незаконный оборот алкоголя и сигарет
В Ярославской области родители заставили должника по алиментам выплатить более 100 тысяч рублей
Ярославский депутат подал обращение в прокуратуру о списании долгов за газ
Ярославец угнал спецтехнику с предприятия. И еще одну, после того, как его задержали и отпустили
Прокуратура требует поставить светофор на Красной площади в Ярославле
В Ярославской области «Газель» перевернулась в кювет. Есть пострадавшие
«Бронепоезд» оказался не по зубам лидерам чемпионата КХЛ
Ярославль встал в пробку от Заволжского моста до Московского проспекта
В Рыбинске заложили корабль «Яков Лапушкин» для ВМФ России
Губернатор и председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк обсудили вопросы развития сотрудничества