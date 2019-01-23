В ярославском СИЗО арестованный покончил с собой

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-23T13:47:21+03:00

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В ярославском СИЗО №1 умер 31-летний мужчина, который содержался под стражей. ЧП произошло 21 января.

- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

По нашей информации, заключенный покончил жизнь самоубийством. Известно, что под стражей он находился с середины декабря прошлого года. Подозревался в совершении нетяжкого преступления. В момент совершения суицида в камере были и другие люди, но они не успели ничего сделать.

- Нам поступила информация, о том, что один из обвиняемых совершил акт членовредительства. Для оказания медицинской помощи на место происшествия была незамедлительно отправлена резервная группа с медицинским работником учреждения, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. Обвиняемый скончался, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Ведомство проводит свою проверку случившегося.

Напомним, в исправительной колонии Углича заключенному отрезало голову.