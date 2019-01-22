В Угличе заключённому ИК-3 отрезало голову

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-22T13:57:58+03:00

Обстоятельства, при которых он получил смертельные травмы пока не уточняются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла в цехе по производству обуви

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В Угличе, 20 января в исправительной колонии №3 35-летнему заключённому отрезало голову в цехе по производству обуви. Мужчина работал за автоматической карусельной машиной для литья сапог.

-Организована доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренных статьёй «Нарушение требований охраны труда», - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области.

Известно, что мужчина отбывал наказание за кражу. Обстоятельства, при которых он получил смертельные травмы пока не уточняются