В Ярославле такси разнесло бок "Фольксвагену"

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-17T09:47:02+03:00

Обе машины сильно пострадали в столкновении Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В аварии пострадало несколько человек

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Днем 16 января в Ярославле столкнулись две иномарки. Авария произошла около 11:30 у дома 65 по улице Гагарина. Таксист на "Рено Логан" въехал в бок "Фольксвагена Поло". Весь правый бок немецкой машины разнесло. А у такси остался смятым моторный отсек.

- На место выехали: дежурная смена ЦОД, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

По предварительной информации, в аварии пострадал таксист. Но пресс-служба МЧС уточнила, что пострадавших было несколько.

Напомним, в этот же день на Ленинградском проспекте иномарка с костромскими номерами насмерть сбила человека.