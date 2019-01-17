В Ярославле такси разнесло бок "Фольксвагену"
В аварии пострадало несколько человек
Обе машины сильно пострадали в столкновенииФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Днем 16 января в Ярославле столкнулись две иномарки. Авария произошла около 11:30 у дома 65 по улице Гагарина. Таксист на "Рено Логан" въехал в бок "Фольксвагена Поло". Весь правый бок немецкой машины разнесло. А у такси остался смятым моторный отсек.
- На место выехали: дежурная смена ЦОД, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
По предварительной информации, в аварии пострадал таксист. Но пресс-служба МЧС уточнила, что пострадавших было несколько.
Напомним, в этот же день на Ленинградском проспекте иномарка с костромскими номерами насмерть сбила человека.