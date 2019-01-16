2019-01-16T15:21:50+03:00
Происшествия

Иномарка с костромскими номерами насмерть сбила пешехода в Ярославле

На Ленинградском проспекте «Вольво» снес пешехода и влетел в забор
Роман Рыжиков
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Фото: Юрий Лихота, Первый ярославский автопортал / vk.comФото: Юрий Лихота, Первый ярославский автопортал / vk.com
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Сегодня, 16 января, на Ленинградском проспекте в Ярославле случилось страшное ДТП. Иномарка сбила пешехода, протащила его несколько метров и влетела в забор. Под колесами «Вольво» с погиб 66-летний мужчина.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда его сбила машина. Почему 36-летний водитель не пропустил пешехода, выясняют специалисты.

- Ужас, как теперь на зелёный переходить, если тебя в любую минуту могут сбить? – пишут пользователи сообщества «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Кроме них, по словам очевидцев, рядом с машиной собралась «группа поддержки» находившихся в иномарке людей.

Отметим, что за рулем машины мог находиться водитель из любого региона. Однако, пользователи социальных сетей активно обсуждают «тенденцию» смертельных ДТП в Ярославле с участием автомобилей именно с костромскими номерами

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