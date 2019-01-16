Иномарка с костромскими номерами насмерть сбила пешехода в Ярославле
Сегодня, 16 января, на Ленинградском проспекте в Ярославле случилось страшное ДТП. Иномарка сбила пешехода, протащила его несколько метров и влетела в забор. Под колесами «Вольво» с погиб 66-летний мужчина.
По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда его сбила машина. Почему 36-летний водитель не пропустил пешехода, выясняют специалисты.
- Ужас, как теперь на зелёный переходить, если тебя в любую минуту могут сбить? – пишут пользователи сообщества «Жесть Ярославль» в Вконтакте.
На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Кроме них, по словам очевидцев, рядом с машиной собралась «группа поддержки» находившихся в иномарке людей.
Отметим, что за рулем машины мог находиться водитель из любого региона. Однако, пользователи социальных сетей активно обсуждают «тенденцию» смертельных ДТП в Ярославле с участием автомобилей именно с костромскими номерами