2019-01-15T12:09:54+03:00
Здоровье

Ярославцы начали болеть гриппом

Но эпидемии еще нет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцы болеют ОРВИ и гриппом.Ярославцы болеют ОРВИ и гриппом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ярославцы начали болеть гриппом. Правда, пока случаи этого заболевания в регионе, по данным Роспотребнадзора, единичны. Гораздо чаще жители области болеют ОРВИ.

- В настоящее время в регионе продолжает регистрироваться сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, который соответствует среднемноголетним показателям и ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по всем возрастным группам, входящим в мониторинг, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Чтобы не подхватить заразу, специалисты посоветовали ярославцам заниматься профилактикой - укреплять и закалять свой организм. Для этого желательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, стараться больше находится на свежем воздухе. При этом нужно одеваться по погоде, не переохлаждаться. Если промочили ноги, нужно их пропарить сразу по возвращении домой. Также в Роспотребнадзоре посоветовали включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций (цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой). При посещения общественных мест лучше надевать медицинскую маску. А при первых признаках заболевания – обращайтесь к врачу.

Напомним, пик заболеваемости гриппом обычно приходится на январь-февраль. В этом году ожидается циркуляция трех видов гриппа - «свиной» грипп - А (H1N1, разновидность - «Мичиган»), A (H3N2, разновидность - «Сингапур») и B (разновидность - «Колорадо»).

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