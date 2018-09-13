«Мичиган», «Сингапур», «Колорадо»: в Ярославле ждут три вида гриппа

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-13T19:26:19+03:00

Прививку от гриппа в Ярославле можно бесплатно в своей поликлинике. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Так совпало, что сезон простуд в Ярославле начался ровно с приходом календарной осени. Даже несмотря на то, что на улице еще довольно тепло, многие шмыгают носами, кашляют и температурят. В ярославском Роспотребнадзоре пояснили, что небольшой подъем заболеваемости ОРВИ в сентябре - начале октября отмечается ежегодно.

- Это связано с формированием детских организованных коллективов, - сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Борис Малицкий.

То есть школьники вернулись с каникул, детсады набрали новые группы. И дети начали заражать друг друга. Один чихнул - все заболели. Правда, это еще цветочки. В основном ярославцы сейчас болеют не гриппом, а ОРВИ. Превышений эпидемических порогов нет. А вот ягодки будут зимой, когда традиционно к нам приходит грипп. Прогнозов, когда именно ждать это опасное заболевание в предстоящем сезоне, пока нет. Но, по наблюдениям специалистов, обычно рост заболеваемости гриппом в Ярославской области приходится на январь-февраль.

В этом году, по данным Роспотребнадзора, как и на протяжении нескольких последних лет, будет свирепствовать так называемый «свиной» грипп - А (H1N1, разновидность - «Мичиган»). Он считается одним из самых опасных. Характерная особенность этой разновидности гриппа - раннее появление осложнений. Если при других видах гриппа состояние больного может ухудшиться на 5 - 7-й день болезни, то при «свином» гриппе - уже на 2 - 3-й день. Причем распространенным осложнением является пневмония, которая может привести к летальному исходу. Кроме того, ожидается циркуляция таких штаммов гриппа, как A (H3N2, разновидность - «Сингапур») и B (разновидность - «Колорадо»).

- Два последних штамма ранее широко не циркулировали и включены в состав вакцины этого года взамен вирусов гриппа А (разновидность - «Гонконг») и В (разновидность - «Брисби»), которые входили в состав вакцин предыдущего эпидсезона, - прокомментировали в федеральном ведомстве.

В Ярославскую область для вакцинации населения от гриппа поступила актуальная вакцина «Совигрипп». Всем, кто хочет защититься от заразы, рекомендуют сделать прививку, ведь именно она на данный момент считается самым эффективным способом профилактики. Период иммунизации уже начался. Продлится он до октября. В этом году в регионе планируют привить около 45% населения. Все желающие могут сделать прививку совершенно бесплатно - в своей поликлинике. Особенно специалисты советуют прислушаться к этому совету родителей дошкольников, так как именно в этой возрастной группе в минувший сезон подъема заболеваемости гриппом отмечалось больше всего заразившихся.

НА ЗАМЕТКУ

Как уберечься от ОРВИ и гриппа

1. Мыть руки

Нужно мыть руки, чистить и дезинфицировать поверхности (столы, стулья, дверные ручки и другие предметы). Это поможет удалить и уничтожить вирус.

2. Держаться на расстоянии

Избегать мест массового скопления людей, не подходить к больным ближе чем на метр, не трогать руками глаза, рот, нос (через них вирус может проникнуть в организм), носить маску.

3. Вести здоровый образ жизни

Здоровый организм лучше сопротивляется инфекциям. Полноценный сон, физическая активность, пища, богатая белками и витаминами, способствуют укреплению иммунитета.

(По данным Роспотребнадзора по Ярославской области).