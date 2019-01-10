Две Приоры и иномарки: в Ярославле сразу четыре машины врезались друг в друга

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:52:25+03:00

Две Приоры и иномарки столкнулись в Ярославле Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В аварии пострадал только один человек

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В четверг, 10 января, в Ярославле столкнулись сразу четыре машины. Две "Лады Приоры", "Форд Экспловер" и "Ниссан Микра" столкнулись на Фабричном шоссе около половины шестого.

- На место выехали: пожарно-спасательное подразделение города Ярославля и ГИБДД, скорой медицинской помощи в количестве трех единиц техники и восьми человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В столкновении пострадал только один человек, что весьма необычно для такой аварии. Но те, кто не пострадал, явно рады такому исходу.

Напомним, за день до этого в Даниловском районе КАМаз сбил женщину. Ей тоже повезло, она выжила, но отправилась в больницу.