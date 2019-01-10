Две Приоры и иномарки: в Ярославле сразу четыре машины врезались друг в друга
В четверг, 10 января, в Ярославле столкнулись сразу четыре машины. Две "Лады Приоры", "Форд Экспловер" и "Ниссан Микра" столкнулись на Фабричном шоссе около половины шестого.
- На место выехали: пожарно-спасательное подразделение города Ярославля и ГИБДД, скорой медицинской помощи в количестве трех единиц техники и восьми человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
В столкновении пострадал только один человек, что весьма необычно для такой аварии. Но те, кто не пострадал, явно рады такому исходу.
Напомним, за день до этого в Даниловском районе КАМаз сбил женщину. Ей тоже повезло, она выжила, но отправилась в больницу.